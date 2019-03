I morgen spiller Norge mot Spania på bortebane i den første EM-kvalifiseringskampen i gruppe F.

Egil «Drillo» Olsen gleder seg til kampen. Den siste tida har han spesielt latt seg imponere av Martin Ødegaard.

– Det vil ikke forundre meg om han får sitt store gjennombrudd på landslaget i år, sier Drillo og legger til:

– Han har tatt steg defensivt. Han har blikket, kreativiteten og slår gode gjennombruddspasninger.

Les også: Ødegaard liker Zidanes comeback i Real Madrid

Var skeptisk

Drillo har lenge vært skeptisk til det han har sett av Ødegaard i utlandet. I et intervju med Aftenposten i fjor høst, uttalte den tidligere landslagssjefen at han var usikker på om Ødegaard hadde blitt så mye bedre etter at han forlot Strømsgodset i 2015. Han stilte spørsmål ved om det var lurt å forlate Godset så tidlig.

– Hadde han vært enda bedre om han hadde blitt i Godset og spilt der fram til nå? Han hadde sikkert vært litt fattigere, men kanskje en bedre fotballspiller, sa Drillo til Aftenposten.

Nå er han langt mer positiv etter å ha sett Ødegaard i aksjon i flere kamper for Vitesse.

– I den første tida ble han veldig passiv og opptatt av å holde ballen i laget. Han slo mange støttepasninger. Jeg var derfor litt skeptisk i en periode. Nå er han skarpere, mer kreativ. Han spiller fast for Vitesse og gjør det bra. Det ser spennende ut.

Les også: Avslutningen

Drillo mener Ødegaard kan bli en viktig spiller for Norge.

– Norge har en solid midtbane, men laget har manglet kreativ kraft i midtbaneleddet. Ødegaard har kreativiteten. Nå kan han kanskje få det gjennombruddet mange har ventet på, sier Drillo.

Martin Ødegaard i aksjon på treningsfeltet foran storkampen mot Spania. Foto: Stian Lysberg Solberg/NTB scanpix

Lite spilletid

Ødegaard debuterte på landslaget da han var 15 år. Under Lars Lagerbäck har han fått lite spilletid og har bare startet to ganger, men han gjorde det bra da han fikk innhopp i de to siste kampene i nasjonsligaen.

Les også: Lagerbäck til Dagsavisen: – Spør Martin meg om råd, så skal han få svar

For klubblaget Vitesse har han vist sterk form og tidvis herjet med motstanderne. 20-åringen har derfor fått mye oppmerksomhet før storkampen mot Spania, men det er fortsatt usikkert om han får spille.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å bidra, det har alle som er her. Det er en kul kamp, så å få noen minutter ville vært utrolig gøy, uttalte Ødegaard til NTB.

Han fortalte at forberedelsene til kampen har vært veldig gode.

– Da vi kom var det som alltid mange slitne bein, og første dag er alltid rolig. Vi har jobbet godt siden, en dag med det defensive og en med det offensive, og så begge deler i tillegg til dødball på den siste treningen før vi reiser til Valencia. Jeg synes vi er veldig godt forberedt, sa Ødegaard.