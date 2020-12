Drammen-spiller hevder han ble kalt apekatt

Drammen vant kampen 34-24 mot Halden. Hendelsen skjedde i andre omgang da det ble amper stemning mellom de to spillerne, skriver NRK.

– Det som skjer, er at jeg roper til en Halden-spiller at han filmer. Deretter hører jeg en annen spiller si «hold kjeft du da, din jævla apekatt, du er ikke noe bedre selv», hevder Aho overfor kanalen.

Halden er ikke kjent med dette utsagnet.

– Jeg har snakket med spilleren det gjelder, og han avkrefter på det sterkeste at han har sagt det. Vi har brukt tid med spilleren i dag for å få klarhet i akkurat hva det var han sa, og han hevder selv at det han sa var «hold kjeft, du er den verste av alle på det der». Apekatt er et ord han aldri tar i bruk, hevder daglig leder i Halden Topphåndball Marita Rognøy.

Hendelsen er nevnt i kamprapporten, og Norges Håndballforbund har bedt partene om hver sin uttalelse før forbundets påtalenemnd vurderer saken videre.