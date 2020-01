Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant fellesstarten i Val di Fiemme da både Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug falt i fredagens fellesstart.

– Dette var kanskje sesongens mest blide pall, sa Jacobsen til NRK etter triumfen.

– Jeg hadde ikke så mye planer før løpet. Det handlet om å være med og ikke bli stresset. Jeg hadde også veldig gode ski.

Johaug hadde ikke noen toppdag. – Jeg følte at det ikke helt var dagen min etter det første fallet. Skal man være med i toppen, må man holde seg på føttene, sa Johaug til NTB.

Hun leder sammenlagt og har 19 sekunder ned til Østberg på andreplassen.

Det ble dramatisk mot slutten da Johaug og Østberg var innblandet i et uhell. – Jeg følte meg veldig bra og hadde et gir til i siste bakken. På verst tenkelig tidspunkt ble staven min kjørt over, sa Østberg til NRK.

Det var Johaug som var uheldig og traff staven til Østberg.

Det gjenstår to etapper i Tour de Ski.