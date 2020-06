Dortmund vant uten Haaland i troppen

Av Sjur Natvig

Hertha Berlin forsvarte seg med stor dyktighet og viste hvorfor laget hadde bare to baklengsmål på de fire første kampene etter viruspausen, men etter 57 minutter scoret Borussia Dortmund sitt 13. mål etter den samme pausen. Målscorer var Can, som vikarierte for utestengte Mats Hummels på stopperplass.

Jadon Sancho la inn fra venstre, og Julian Brandt nikket vakkert ned i beina på Can, som fra 17 meter plasserte et flatt skudd i hjørnet. Rune Almenning Jarstein var raskt nede og fikk et par fingre på ballen, men maktet ikke å stoppe den.

Med Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i startoppstillingen kom Hertha til Dortmund med 10 poeng fra sine fire foregående kamper og gjorde det vanskelig for er hjemmelag som likevel halte i land den fjerde seieren på de fem siste kampene. Tapet i toppkampen mot Bayern München er eneste feilskjær.

Borussia Dortmund er sju poeng bak Bayern München med fire runder igjen å spille og kan iallfall utsette gulljubelen i München. Samtidig har laget festet et stramt grep om sølvplassen. De tre rivalene i kampen om 2.-plassen tok til sammen ett poeng i helgen, og det var RB Leipzigs 1-1 mot tabelljumbo Paderborn.

Uvant rolle

Haaland ble ikke klar til kamp etter sin kneskade, selv om han var tilbake i trening torsdag. Den 19-årige storscoreren mistet sin annen kamp på rad, og Thorgan Hazard måtte i aksjon i en uvant rolle som midtspiss.

Belgieren fikk den største muligheten i en sjansefattig første omgang der formsterke Hertha forsvarte seg med dyktighet. I det 21. minutt greide ikke Jordan Torunarigha å klarere et innlegg fra Raphaël Guerreiro og stusset ballen rett til Hazard, men spissen traff dårlig fra god posisjon. Ballen føk utenfor.

Hazard var pasningslegger da Jadon Sancho kom til en enda større sjanse fem minutter etter pause. Han fikk et overlegg fra Achraf Hakimi og dyttet ballen skrått ut til Sancho, som fra fem meters hold bredsidet den en meter utenfor mål.

Hertha-sjanse

Hertha yppet seg med en god kontring etter at Jessic Ngankam vant ballen fra Guerreiro fem minutter senere. Innbytter Alexander Esswein kom til skudd i god posisjon, men sendte ballen rett utenfor lengste stolpe.

Det ble det nærmeste gjestene kom scoring. Ett minutt senere fikk Borussia Dortmund sitt ledermål, og etter det dro hjemmelaget uten store problemer i land seieren.

Skjelbred ble byttet ut rett etter baklengsmålet, da trener Bruno Labbadia ofret den defensive midtbanemannen for spissen Krzysztof Piatek uten at det ga ønsket effekt.

Sju minutter før full tid ropte Can på straffe da hans skudd fra kort hold traff hånden til Dedryck Boyata, men verken dommer eller VAR-assistent var enig. På overtid sto Jarstein for en kjemperedning da Sancho hadde 2-0 på foten etter et dribleshow og veggspill.

Før kampen markerte begge lag motstand mot rasisme ved å knele rundt midtsirkelen. Borussia Dortmunds spillere varmet dessuten opp iført trøyer med antirasistisk budskap.

KAMPFAKTA

Tysk 1. Bundesliga menn lørdag, 30. runde (spilt uten tilskuere):

Borussia Dortmund – Hertha Berlin 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Emre Can (57).

Rune Almenning Jarstein spilte hele kampen for Hertha Berlin, Per Ciljan Skjelbred spilte 62 minutter.

Eintracht Frankfurt – Mainz 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Moussa Niakhate (43), 0-2 Pierre Kunde (77).

Fortuna Düsseldorf – Hoffenheim 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Rouwen Hennings (5), 1-1 Munas Dabbur (16), 1-2 Steven Zuber (61), 2-2 Hennings (str. 76).

Rødt kort: Benjamin Hübner (9), Hoffenheim.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim.

RB Leipzig – Paderborn 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Patrik Schick (27), 1-1 Christian Strohdiek (90).

Leverkusen – Bayern München 2-4 (1-3)

Mål: 1-0 Lucas Alario (10), 1-1 Kingsley Coman (27), 1-2 Leon Goretzka (42), 1-3 Serge Gnabry (45), 1-4 Robert Lewandowski (66), 2-4 Florian Wirtz (89).

Spilt fredag: Freiburg – Borussia Mönchengladbach 1-0.

Spilles søndag: Werder Bremen – Wolfsburg, Union Berlin – Schalke, Augsburg – Köln.