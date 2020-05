Nå møtes de for første gang ute på banen. Det skjer i den tyske «seriefinalen» i Bundesliga.

Med 41 scoringer hver i klubbfotballen denne sesongen, er det Europas to heteste spisser mye dreier seg om før kampen i Dortmund. Den går foran tomme tribuner på en stadion med plass til 75.000 tilskuere.

Polakken Lewandowski (31) har vært en av Europas store målmaskiner i et tiår. 19-åringen Haaland er kommet inn på scenen det siste året.

Avgjør?

Serieleder Bayern München har fire poengs ledelse på toeren Borussia Dortmund. Det gjenstår sju serierunder, og et tap vil trolig bety at Borussia takker for seg i gullkampen.

Helt sammenlignbart for Haaland og Lewandowski er målsnittet i kamper i Champions League og Bundesliga i Tyskland.

Haaland har 20 mål på 18 kamper. Det er 1,11 scoringer per kamp.

Lewandowski står med 38 mål på 31 kamper, målsnitt på 1,22.

Haaland har scoret en del av sine mål denne sesongen for den østerrikske klubben Salzburg. Han ble solgt derfra til Borussia ved nyttår.

Ettertraktet

Nettstedet Transfermarkt verdsetter Haaland til 777 millioner kroner mot 604 for den langt eldre Lewandowski.

Det er ventet mange hundre millioner TV-seere verden rundt tirsdag. Avspark går 18.30.

Tysk Bundesliga er den eneste store fotballserien i verden som har kommet i gang etter pandemiutbruddet.

Fakta om fotballspillerne Erling Braut Haaland og Robert Lewandowski

Navn: Erling Braut Haaland

Alder: 19

Nasjonalitet: Norsk

Klubb: Borussia Dortmund

Mål klubb denne sesongen: 41

---

Navn: Robert Lewandowski

Alder: 31

Nasjonalitet: Polsk

Klubb: Bayern München

Mål klubb denne sesongen: 41

Aktuelle: Møtes i «seriefinale» i Dortmund tirsdag.