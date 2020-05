Disse skal lede svensk langrenn videre

– Vi skal bli … vi er verdens beste landslag, innledet landslagssjefen Anders Byström optimistisk presentasjonen av lagene.

Petter Myhlback er ny smøresjef og får blant andre Petter Northugs og Marit Bjørgens mangeårige suksessmører, Perry Olsson, med seg i sitt team.

– Etter å ha vært 17 år i Norge så kan det ikke gå noe annet enn oppover, sa Myhlback.

Felles trenere

Svenskene satser på en ny trenerstruktur for sine landslag. Nå blir det et fellestrenerteam for kvinner og menn.

Anders Högberg er ny i laget. Han er bosatt i Norge, har trenererfaring fra jobb på skigymnaset i Meråker og har lært mye av både Frode Estil og Ole Morten Iversen. De siste to årene har han vært hovedtrener for de kinesiske langrennsløperne.

Lars Ljung har jobbet med skiteknikk de siste seks årene for både langrennsløpere og skiskyttere. Stefan Thomson har hatt ansvaret for kvinnene, men blir med i det nye firkløveret. Der finnes også Magnus Ingesson, som også var med i det forrige landslaget.

Disse løperne er tatt ut på seniorlandslagene:

Kvinner:

Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Emma Ribom, Frida Karlsson, Hanna Falk, Linn Svahn, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Moa Lundgren.

Svahn, Ribom og Lundgren tar steget opp fra rekruttlandslaget etter god innsats under forrige sesongs verdenscup. Sprintstjernen Stina Nilsson har valgt å satse på skiskyting.

Menn:

Calle Halfvarsson, Jens Burman, Johan Häggström, Oskar Svensson, Viktor Thorn.