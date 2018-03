Disse går femmila for Norge i Kollen

Sport

Av Adrian Richvoldsen

OL-helten Simen Hegstad Krüger er friskmeldt og stiller til start på lørdagens tradisjonsrike 50 kilometer i Holmenkollen.

Det bekrefter landslagstrener Tor Arne Hetland overfor NTB fredag morgen.

– Simen går femmila. God hardøkt på han i går, skriver han i en SMS.

– Simen og de andre løperne melder seg klare til å møte folkehavet ved Frognerseteren og på stadion, tilføyer Hetland.

Krüger, som ble olympisk mester på tremila med skibytte i Pyeongchang og bidro sterkt til norsk gull på stafetten, har slitt med sykdom etter vinterlekene i Sør-Korea.

Har vært syk

Tidligere denne uken sa assisterende landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB at Lyn-løperen sto i fare for å miste femmila på hjemmebane. Han opplyste videre at det ville bli tatt en vurdering av den dobbelte OL-mesterens helsetilstand inn mot folkefesten i Kollen.

Torsdag fikk Krüger svarene han ønsket seg på trening.

Landslagsløperen kom i tillegg hjem fra OL med en sølvmedalje fra 15-kilometeren i fri teknikk.

Årets 50 kilometer i Kollen går i skøyting og passer Oslo-gutten Krüger godt.

– Han har hatt en helt vill sesong uansett, men det er klart han gjerne skulle hatt kronet den med ei femmil i skøyting i sitt eget nærområde, sa landslagstrener Myhr Nossum til NTB.

Martin johnsrud Sundby jakter sin tredje strake seier i verdens hardeste femmil.

Sterk tropp

Følgende norske løpere kommer til start i Holmenkollen lørdag: Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Eirik Sverdrup Augdal, Mathias Rundgreen, Per Kristian Nygaard, Sjur Røthe, Daniel Stock, Johan Hoel og Simen Andreas Sveen. (NTB)