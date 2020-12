Spillerorganisasjonen FIFPro kårer hvert år verdenslaget, der spillerne selv stemmer på de spillerne de mener har vært best det siste året. På forhånd var det ventet at Caroline Graham Hansen hadde gode muligheter til å komme med, etter en god sesong for Barcelona, men verken Graham Hansen eller Ada Hegerberg nådde opp.

Ei heller Erling Braut Haaland nådde opp på herresiden, der Lionel Messi og Cristiano Ronaldo flankerte Robert Lewandowski som midtspiss.

Klopp ble kåret til årets trener

Tyskeren var nominert sammen med Bayern München-suksessen Hansi Flick og Leeds-trener Marcelo Bielsa.

Det var tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger som leste opp Klopps navn på podiet i en virtuell seremoni fra Zürich. På storskjermen i bakgrunnen kunne man se en tydelig overrasket vinner.

– Jeg trodde bare jeg var med her fordi jeg vant prisen i fjor, men tusen takk, sa Klopp.

53-åringen har vært manager i Liverpool siden 2015. I fjor sommer tok han klubben til finaleseier i mesterligaen, og i år ble det en suveren seier i Premier League.

Det var Liverpools første seriemesterskap siden 1990.

– Vi har alle hatt et år som ikke har vært veldig positiv, men vi kunne i det minste gi Liverpool-fansen noen høydepunkter i en vanskelig periode, sa Klopp.

Flick ledet tidligere i år Bayern til trippeltriumf (liga, cup og mesterliga). Det gjorde han som helt fersk i hovedtrenerrollen for et storlag, men han måtte likevel se seg slått av en landsmann i Fifa-kåringen.

Sarina Wiegman tok trenerprisen på kvinnesiden. Hun har overbevist stort som sjef for Nederlands kvinnelandslag.

