Diggins i tårer da hun vant Tour de Ski

Svenske Ebba Andersson var best opp monsterbakken i det siste Tour de Ski-rennet søndag. Jessica Diggins ble nummer to og vant touren sammenlagt.

Andersson levde opp til favorittstemplet foran den siste etappen av Tour de Ski. Hun rykket fra konkurrentene etter drøyt halvgått løp.

Etappeseieren var hennes første i verdenscupen. Diggins prøvde febrilsk å hente inn svensken på tampen, men Andersson holdt unna og var i mål 9,2 sekunder foran Diggins.

– Det er først og fremst stort for meg, for det har vært en mental kamp etter at jeg klarte å hente meg inn etter den dårlige starten, sa svensken til NRK etter etappetriumfen.

Likevel var det en amerikaner som hadde størst grunn til å juble på toppen av Alpe di Cermis. Diggins vant touren sammenlagt på overlegent vis. Ned til den russiske toeren Julija Stupak, som ble nummer fire på søndagens etappe, var det godt over ett minutt.

Diggins ble liggende lenge i målområdet, og tårene rant for amerikaneren etter at Tour de Ski-bragden var et faktum. Hun overtok sammenlagtledelsen etter den andre etappen og så seg aldri tilbake.

Hun er den første amerikaneren som vinner touren. I tillegg er 29-åringen første vinner som ikke er fra Norge siden 2012/13-sesongen.

- Dette er veldig stort for meg. Jeg må få takke et fantastisk lag som står bak denne triumfen. Jeg har hatt fantastiske ski hele uka og vi har en fantastisk lagånd i laget, sa hun til NRK.

Diggins har både VM- og OL-gull, men setter Tour-seieren høyt.

- Det er så spesielt med en så tøff og lang uke, sier hun.

Franske Delphine Claudel imponerte stort opp slalåmbakken og ble nummer tre, 32,6 sekunder bak Andersson.

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia søndag, 8. og siste etappe i Tour de Ski, fellesstart fri teknikk:

Kvinner, 10 km:

1) Ebba Andersson, Sverige 36.45,6, 2) Jessica Diggins, USA 0.09,2 min. bak, 3) Delphine Claudel, Frankrike 0.32,6, 4) Julija Stupak, Russland 0.40, 0, 5) Tatjana Sorina, Russland 1.04,3, 6) Katerina Razymová, Tsjekkia 1.17,4, 7) Rosie Brennan, USA 1.17,8, 8) Katharina Hennig, Tyskland 1.23,6, 9) Anna Netsjajevskaja, Russland 1.27,6, 10) Patricija Eiduka, Latvia 1.29,2.

Tour de Ski (sluttstilling):

1) Diggins 3.04.45,8, 2) Stupak 1.24,8 min. bak, 3) Andersson 2.00,8, 4) Sorina 2.58,1, 5) Krista Pärmäkoski, Finland 3.23,0, 6) Brennan 3.27,6, 7) Natalja Neprjajeva, Russland 3.28,5, 8) Hennig 3.41,4, 9) Teresa Stadlober, Østerrike 5.10,8, 10) Razymová 5.21,2.

Verdenscupen (17 av 33 konkurranser):

1) Diggins 932, 2) Stupak 802, 3) Brennan 794, 4) Sorina 780, 5) Andersson 671, 6) Neprjajeva 658, 7) Nadine Fähndrich, Sveits 658, 8) Anamarija Lampic, Slovenia 478, 9) Linn Svahn, Sverige 450, 10) Pärmäkoski 408.

Norske (topp 30): 16) Therese Johaug 301, 25) Helene Marie Fossesholm 154.