Det opplyser United på sitt nettsted etter måneder med arbeid for å få papirene i orden.

United kjøpte i utgangspunktet Diallo fra italienske Atalanta på overgangsvinduets siste dag 5. oktober. Men da var verken den medisinske testen, Diallos arbeidstillatelse eller hans personlige betingelser på plass.

Nå er det klart at 18-åringen fra Elfenbenskysten har signert kontrakten med United. Han har fått arbeidstillatelse i England, og så snart han også har fått visum, kan han flytte til Manchester.

– Manchester United har en så stolt historie når det kommer til å utvikle unge spillere, og alt ligger til rette for at Amad kan nå potensialet sitt her. Han trenger tid til å tilpasse seg, men farten, blikket og de fantastiske dribleferdighetene gjør ham i stand til å håndtere overgangen, sier Ole Gunnar Solskjær.

Diallo har spilt fem seniorkamper som innbytter for Atalanta, to av dem denne sesongen. Han var med mot Hellas Verona i november og Midtjylland i mesterligaen i desember.

– Etter å ha ventet siden sommeren, er overgangen til Manchester United en drøm som endelig går i oppfyllelse. Jeg er veldig ambisiøs og har så mye jeg ønsker å oppnå. Da jeg snakket med managere, var jeg sikker på at jeg hadde kommet til riktig klubb, sier han til Uniteds nettsted.

18-åringen var blant fem signeringer Solskjær gjorde i forrige overgangsvindu. Også Edinson Cavani, Donny van de Beek, Alex Telles og Facundo Pellistri kom inn dørene på Old Trafford.

