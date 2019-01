Det bekrefter VIF på eget nettsted.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten, og gleder meg stort til å spille for Vålerenga. Jeg er klar for å ta denne klubben opp dit den hører hjemme, sier Vega, som kom til Brann før 2016-sesongen. Han scoret 13 mål på 56 kamper for bergenserne.

– Deyver har veldig gode ferdigheter med ball. Han har evnen til å skape ubalanse hos motstanderne, passere flere ledd og har i tillegg bra mentalitet. Han jobber steinhardt både på trening og i kamp, og får de beste referanser fra tidligere trenere og medspillere, sier VIFs sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

Vega skal spille for VIF ut 2021-sesongen og han kan være aktuell for sine første minutter i VIF-trøya allerede i fredagens treningskamp mot Sarpsborg 08 i LSK-hallen. Han slutter seg til klubben umiddelbart etter at kontrakten ble signert på Valle torsdag ettermiddag.

Han har elleve landskamper for Costa Rica.