Norild har vist seg som en tøff nøtt å knekke på eget kunstgress så langt denne sesongen. Lørdag kommer Lyn på besøk til Øst-Finnmark. Skulle Bent Inge Johnsen og co. ha kjørt hele veien hadde det blitt en svært lang reise. Innenlands ville det for eksempel tatt godt over 30 timer i bil. Men Bent Inge Johnsen og co. setter seg i stedet på flyet nordover.