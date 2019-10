Dette er veien videre til EM for Norge: Slitsom

Av Sjur Natvig

Lars Lagerbäcks lag må vinne sine tre gjenstående kamper for at det skal kunne skje, men i så fall vil Norge garantert ende foran Romania ettersom laget da går foran på innbyrdes oppgjør selv om rumenerne skulle vinne sine to andre kamper.

At de gjør det, eller iallfall tar poeng mot Sverige i november, er en vesentlig del av regnestykket som kan sende Norge til EM allerede i høst.

Fire poeng

Sverige er fire poeng foran Norge på tabellen etter sin 4-0-seier på Malta lørdag. Spania ville vært EM-klar med seier over Norge, men Joshua Kings utligning på overtid gjør at det spanske laget fortsatt trenger ett poeng.

Det bør komme på Friends Arena tirsdag, og fra norsk synsvinkel bør Spania også vinne den kampen om spenningen skal leve for fullt til november.

Tre norske seirer vil nemlig være nok til EM-billett bare dersom Sverige avgir minst fem poeng i sine tre gjenstående kamper. Den siste er hjemme mot Færøyene, så realistisk må det skje i de to første, altså en uavgjort og et tap.

Norge er «bare» fire poeng bak Sverige, men ved poenglikhet avgjør innbyrdes oppgjør, og etter 3-3 i Oslo og 1-1 i Solna går svenskene foran på bortemålsregelen.

Beregninger

Innbyrdes oppgjør vil også løfte Norge forbi Romania om det blir norsk seier i Bucuresti tirsdag, etter 2-2-kampen på Ullevaal i juni.

Slik tar Norge 2.-plassen, ved hjelp av seier både mot Romania, Færøyene og Malta:

* Sverige taper for Spania og spiller uavgjort mot Romania.

* Sverige spiller uavgjort mot Spania og taper for Romania.

* Sverige taper for både Spania og Romania.

* Svensk poengtap mot Færøyene ville ha stor betydning for mulighetene, men vurderes som så usannsynlig at det ikke er brukt i beregningene.

Hvis ikke Norge klarer dette, kommer en ny sjanse via omspill i mars neste år.

Euro 2020 spilles over hele Europa med finale i London neste sommer.