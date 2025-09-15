Dette er programmet for friidretts-VM i Tokyo

Verdensmesterskapet ble arrangert første gang i 1983, og lørdag startet den 20. utgaven. Den varer i ni dager fram til søndag 21. september. Tokyo er arrangør av friidretts-VM for annen gang, mens de i 2021 arrangerte OL midt under pandemien.

I Tokyo skal det deles ut 49 gullmedaljer til de 2200 deltakerne fra rundt 200 nasjoner. Det skal deles ut 24 sett med medaljer for begge kjønn.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) disker opp med 8,5 millioner dollar i samlede premiepenger. Det tilsvarer nærmere 86 millioner norske kroner.

I norske kroner gir det rundt 700.000 for et gull, 350.000 for sølv og 222.000 for bronse. Til den som måtte sette verdensrekord, vanker det én million kroner ekstra. Stafettlagene deler 800.000 kroner mellom seg.

NRK har rettighetene til mesterskapet. Den som skal følge hvert skritt, kast og hopp fra Tokyo, må samtidig belage seg på å snu døgnet. Japan ligger tidsmessig sju timer foran Norge. Dermed foregår deler av konkurransene på nattetid i Norge. Trøsten er at samtlige finaler går på dagtid.

Dette er programmet for VM i friidrett

Mandag 15. september:

12.35: 400 meter hekk menn. Forsøk med Karsten Warholm (løper i tredje heat, klokken 12.51)

(løper i tredje heat, klokken 12.51) 12.40: Lengde, menn. Kvalifisering (ingen norske)

12.49: Stavsprang, menn. Finale med Sondre Guttormsen og Armand Duplantis.

og Armand Duplantis. 13.23: 110 meter hekk, menn. Forsøk (ingen norske)

14.00: Slegge, kvinner. Finale ( Beatrice Llano røk i kvalifiseringen)

røk i kvalifiseringen) 14.06: 100 meter hekk, kvinner. Semifinaler. (ingen norske)

14.30: 1500 meter, menn. Semifinaler, med Narve Gilje Nordås (løper i første heat)

(løper i første heat) 14.55: 3000 meter hinder, menn. Finale (ingen norske)

15.20: 100 meter hekk, kvinner. Finale (ingen norske)

Tirsdag 16. september:

12.35: 800 meter, menn. Forsøk, med Tobias Grønstad (løper i heat 5, kl. 13.11)

(løper i heat 5, kl. 13.11) 12.40: Tresteg, kvinner. Kvalifisering (ingen norske)

13.35: Høyde, menn. Finale (ingen norske)

13.40: 110 meter hekk, menn. Semifinaler (ingen norske)

14.00: Slegge, menn. Finale, med Eivind Henriksen og Thomas Mardal.

og 14.05: 400 meter, kvinner. Semifinaler, med Henriette Jæger. (Løper i heat 1, 14.07).

(Løper i heat 1, 14.07). 14.35: 400 meter, menn. Semifinaler (ingen norske)

15.05: 1500 meter, kvinner. Finale (ingen norske)

15.20: 100 meter hekk, menn. Finale (ingen norske)

Onsdag 17. september:

12.05: Tresteg, menn. Kvalifisering (ingen norske)

12.10: Spyd, menn. Kvalifisering gruppe A (12.10) og gruppe B (13.45). Ingen norske.

12.30: 200 meter, kvinner. Forsøk (ingen norske)

13.10: Stavsprang, kvinner. Finale (ingen norske)

13.15: 200 meter, menn. Forsøk (ingen norske)

13.50: Lengde, menn. Finale (ingen norske)

14.00: 400 meter hekk, kvinner. Semifinaler, med Amalie Iuel. (Løper i heat tre, kl. 14.19)

(Løper i heat tre, kl. 14.19) 14.30: 400 meter hekk, menn. Semifinaler, med Karsten Warholm om kvalifisert.

om kvalifisert. 14.57: 3000 meter hinder, kvinner. Finale (ingen norske)

15.20: 1500 meter, menn. Finale, med Narve Gilje Nordås om kvalifisert.

Torsdag 18. september:

12.05: 5000 meter, kvinner. Forsøksheat (ingen norske)

12.15: Høyde, kvinner. Kvalifisering (ingen norske)

12.23: Spyd, menn. Finale (ingen norske)

12.55: 800 meter, kvinner. Forsøksheat (ingen norske)

13.55: Tresteg, kvinner. Finale (ingen norske)

14.02: 200 meter, menn. Semifinaler (ingen norske)

14.24: 200 meter, kvinner. Semifinaler (ingen norske)

14.45: 800 meter, menn. Semifinaler, med Tobias Grønstad om kvalifisert.

om kvalifisert. 15.10: 400 meter, menn. Finale (ingen norske)

15.24: 400 meter, kvinner. Finale, med Henriette Jæger om kvalifisert.

Fredag 19. september:

10.33: Sjukamp, kvinner. 100 meter hekk. (ingen norske)

11.20: Sjukamp, kvinner. Høyde (ingen norske)

12.30: Spyd, kvinner. Kvalifisering gruppe A (12.30) og gruppe B (14.00). Med Sigrid Borge og Marie-Therese Obst.

og 13.05: 5000 meter, menn. Forsøksheat, med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås .

og . 13.30: Sjukamp, kvinner. Kulestøt (ingen norske)

13.45: 800 meter, kvinner. Semifinaler (ingen norske)

13.50: Tresteg, menn. Finale (ingen norske)

14.15: 400 meter hekk, menn. Finale, med Karsten Warholm om kvalifisert.

om kvalifisert. 14.27: 400 meter hekk, kvinner. Finale, med Amalie Iuel om kvalifisert.

om kvalifisert. 14.38: Sjukamp, kvinner. 200 meter (ingen norske)

15.06: 200 meter, menn. Finale (ingen norske)

15.22: 200 meter, kvinner. Finale (ingen norske)

Lørdag 20. september:

Morgensesjon:

00.30: 20 kilometer kappgang, kvinner (ingen norske)

02.20: Tikamp menn. 100 meter, med Sander Skotheim .

. 02.25: Diskos, menn. Kvalifisering gruppe A (02.25) og gruppe B (03.55). Ingen norske.

02.45: 20 kilometer kappgang, menn (ingen norske)

03.05: Tikamp, menn. Lengde, med Sander Skotheim .

. 03.10: Kulestøt, kvinner. Kvalifisering (ingen norske).

04.30: Sjukamp, kvinner. Lengde (ingen norske)

04.45: Tikamp menn. Kulestøt, med Sander Skotheim .

Kveldssesjon:

12.00: Sjukamp, kvinner. Spyd (ingen norske)

12.05: Tikamp, menn. Høyde, med Sander Skotheim .

. 12.35: 4x400 meter stafett, menn. Forsøksheat (ingen norske)

12.56: Kulestøt, kvinner. Finale (ingen norske)

13.00: 4x400 meter stafett, kvinner. Forsøksheat, med norsk lag.

13.25: 4x100 meter stafett, menn. Forsøksheat (ingen norske)

13.45: 4x100 meter stafett, kvinner. Forsøksheat (ingen norske)

14.06: Sjukamp kvinner, 800 meter. Siste øvelse. (ingen norske)

14.10: Spyd, kvinner. Finale, med Sigrid Borge og Marie-Therese Obst om kvalifisert.

og 14.26: Tikamp, menn. 400 meter, med Sander Skotheim .

. 14.50: 800 meter, menn. Finale, med Tobias Grønstad om kvalifisert.

om kvalifisert. 15.05: 5000 meter, kvinner. Finale (ingen norske)

Søndag 21. september:

Morgensesjon:



02.05: Tikamp menn. 110 meter hekk, med Sander Skotheim .

. 02.55: Tikamp, menn. Diskos, gruppe A (02.55) og gruppe B (4.05). Med Sander Skotheim.

04.35: Tikamp, menn. Stavsprang, gruppe A (4.35) og gruppe B (5.20). Med Sander Skotheim.

10.40: Tikamp menn. Spyd, gruppe A (10.40) og gruppe B (11.45). Med Sander Skotheim.

12.30: Høyde, kvinner. Finale (ingen norske)

12.35: 800 meter, kvinner. Finale (ingen norske)

12.50: 5000 meter, menn. Finale, med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås om kvalifisert.

og om kvalifisert. 13.00: Diskos, menn. Finale (ingen norske)

13.25: 4x400 meter stafett, menn. Finale (ingen norske)

13.40: 4x400 meter stafett, kvinner. Finale, med Norge om kvalifisert.

om kvalifisert. 13.55: Tikamp menn. 1500 meter, siste øvelse. Med Sander Skotheim

14.10: 4x100 meter stafett, kvinner. Finale (ingen norske)

14.20: 4x100 meter stafett, menn. Finale (ingen norske)

Dette er Norges VM-tropp i friidrett Menn: Tobias Grønstad (800 meter), Narve Gilje Nordås (1500 meter og 5000 meter), Håkon Moe Berg (1500 meter), Jakob Asserson Ingebrigtsen (1500 meter og 5000 meter), Awet Nftalem Kibrab (10000 meter), Karsten Warholm (400 meter hekk), Zerei Kbrom Mezngi (maraton), Sondre Nordstad Moen (Maraton), Simen Guttormsen (stav), Sondre Guttormsen (stav), Marcus Thomsen (kule), Eivind Prestegård Henriksen (slegge), Thomas Mardal (slegge), Sander Aae Skotheim (tikamp),

Kvinner: Henriette Jæger (400 meter), Ingeborg Østgård (1500 meter), Anne Gine Løvnes (1500 meter), Hanne Andersen Maridal (maraton), Amalie Iuel (400 meter hekk), Lene Onsrud Retzius (stav), Kitty Augusta Friele Faye (stav), Beatrice Nedberge Llano (slegge), Sigrid Borge (spyd) og Marie-Therese Obst (spyd).

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er begge tatt ut til å løpe både 1500 og 5000 meter. Henriette Jæger er kun tatt ut til å løpe 400 meter, selv om hun var inne på kvoten etter ranking også på 200 meter.

Josefine Tomine Eriksen, Amalie Iuel, Henriette Jæger, Lakeri Ertzgaard, Line Al-Saiddi og Nora Haugen er tatt ut på 4 x 400 meter stafett kvinner. Det blir bestemt senere hvem av dem som faktisk løper.

Awet Nftalem Kibrab, Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes er alle tatt ut på bakgrunn av invitasjon fra Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).