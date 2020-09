Sett med norske øyne blir det én nordmann mindre å følge med på etter at Bournemouth (med Joshua King) og Norwich (Alexander Tettey) rykket ned sammen med Watford.

Stefan Johansen fyller opp Norges-kvoten etter at Fulham rykket opp. Også Leeds, med en stor norsk fanskare, er med i Premier League. Det er første gang på 16 år Eirik Bakkes gamle klubb spiller i den øverste divisjonen. I tillegg er West Bromwich tilbake.

Ørjan Nyland (Aston Villa) og Sander Berge (Sheffield United) blir fortsatt å se i den engelske toppdivisjonen.

Kampene skal inntil videre fortsatt spilles for tomme tribuner på grunn av koronasituasjonen. Premier League-fansen øynet en retur til tribunene fra 1. oktober, men et oppsving i antall virussmittede i Storbritannia gjør at datoen nå kan bli flyttet på.

Men uansett om man ser kampene fra tribunen, puben eller sofaen, vil man legge merke til enkelte regelendringer. Her er noen av de mest synlige.

Antall innbyttere

Etter koronapausen forrige sesong ble det tillatt med fem innbyttere og ni spillere på benken på grunn av det tette kampprogrammet. Kampene kommer like tett denne sesongen, men nå er det slutt på de ekstra byttene.

Kommende sesong er det tilbake til tre innbyttere og sju spillere på benken.

Klubbene stemte i starten av august ned et forslag om å forlenge regelendringen. Flere av de mindre klubbene i ligaen skal ha følt at dette ga en fordel for de større lagene, som har bredere staller og flere kvalitetsspillere på benken.

VAR og hands

Videodømming i England har vært under massiv kritikk fra flere hold etter mange kontroversielle situasjoner.

Men nå legges VAR også i Premier League under Fifa-protokollen. En synlig endring blir at dommeren hyppigere vil ta i bruk skjermen på sidelinjen for å sjekke avgjørelser som handler om scoringer, røde kort og straffer.

Hva som ble regnet som hands, har ikke vært lett å bli klok på, men dette skal nå visstnok bli enklere. Veldig enkelt forklart blir grensen der ermet på en kortermet drakt slutter. Cirka.

Assistentdommerne skal holde flagget nede ved marginale offsidesituasjoner, der en spiller får mulighet til å score. Først når sjansen er over skal flagget løftes, enten sjansen endte med scoring eller ei. Dersom det blir scoring, vil VAR vurdere situasjonen.

Straffespark

Et straffespark skal tas på nytt dersom keeperen forlater mållinjen før straffesparket er tatt. Dette er for øvrig ikke noe nytt, men vil kun skje dersom regelbruddet påvirker utfallet av straffen. Med andre ord: dersom det likevel blir scoring, blir målet stående.

Det samme gjelder dersom utespillere er på sekstenmeterstreken eller innenfor når sparket tas.

Overganger

Selv om sesongen starter opp 12. september, vil overgangsvinduet bli stående oppe fram til 5. oktober. Etter dette, fram til 16. oktober, kan Premier League-klubbene fortsatt gjøre overganger eller låneavtaler med klubber nedover i systemet.

Men det vil ikke være lov for Premier League-klubber å gjøre handel med andre Premier League-klubber eller utenlandske klubber etter 5. oktober.

Cuper

Kort tid etter seriestart sparkes også de europeiske cupene i gang. Mesterligaens gruppespill starter opp 20. og 21. oktober. Her vil Liverpool, Manchester City, Manchester United og Chelsea representere Premier League.

I ligacupen er nytt av året at semifinalene vil bli avgjort over én kamp, mens omkampene i FA-cupen blir skrotet.

Dette grepet tas for å redusere det som ligger an til å bli et uhyre tett kampprogram. Premiepengene i FA-cupen halveres som følge av de økonomiske ringvirkningene koronapandemien har forårsaket.

Svarene får vi 23. mai

Dermed gjenstår det å spenne seg fast, for nå braker det straks løs på balløya igjen.

Vil Ole Gunnar Solskjær klare å gjøre Manchester United til en reel tittelutfordrer, vil Liverpool forsvare tittelen og blir Jamie Vardy igjen ligaens toppscorer?

Dette er bare noe av hva vi får svar på når ligaen avsluttes 23. mai neste år.

(©NTB)