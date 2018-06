Sport

Mandag ettermiddag offentliggjorde FIFA de endelige 23-mannstroppene for de 32 nasjonen som skal til VM i Russland.

Etter at Nicklas Bendtner og Mike Jensen ble vraket fra den danske bruttotroppen, er det bare en mann fra norsk liga igjen. Samuel Kari Fridjonsson kom med i den islandske VM-troppen. Han fikk noen få minutters spilletid i sluttfasen av treningskampen mot Norge lørdag.

Les også: Lises tøffe lidenskap

Med stolthet

– For meg er det en stor ære å bli plukket ut i den islandske troppen, men jeg innser at jeg er med for å lære, sier Fridjonsson til Dagsavisen.

Island har spillere som tidligere har spilt i Norge, men i dette VM blir Fridjonsson den eneste med sin spillehverdag i Norge nå.

Island VM-åpner mot Argentina i Moskva lørdag om halvannen uke. Fridjonsson har fått trøye nummer 3.

– Dette er enorm læring for meg som jeg også håper Vålerenga vil dra nytte av, sier han.

Les også: Sander Berge er ønsket av giganter (DA+)

Ni tyske verdensmestre

For det betyr også at VIF må klare seg uten islendingen så lenge Island er med i mesterskapet. Island er i pulje med Argentina, Kroatia og Nigeria. De to beste går videre etter gruppespillet.

FIFA melder at ni av de tyske verdensmestrene fra 2014 får sjansen til å forsvare tittelen. Og en interessant kaptein har en fascinerende fortid i Norge. Nigerias John Obi Mikel var i Lyn før han ble solgt til Chelsea etter en svært turbulent overgang.

Fotball-VM innledes med Russland - Saudi-Arabia på Luzhniki stadion i Moskva torsdag 14. juni.

Alle troppene kan du finne her.