Dette er håndball-VMs kriseplan

Av Espen Hartvig

Presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), egypteren Hassan Moustafa, opplever et mareritt. Mesterskapet skulle være hans signaturoppdrag etter mange år i posisjonen.

Men pandemien har ødelagt planene om et fest-VM.

Tirsdag valgte først Tsjekkia og så USA å trekke laget fra mesterskapet etter et svært omfattende utbrudd av smitte hos spillere, trenere og ledere. Nord-Makedonia ble tilbudt tsjekkernes plass, mens Sveits rykker inn i Norges gruppe og tar amerikanernes plass.

Bakgrunnen er at de to var første- og annenrangert blant VM-reservene.

Videre i den seedingen følger Nederland, Montenegro, Ukraina og Serbia.

Og slik situasjonen ser ut tidlig på første VM-dag (Egypt – Chile eneste kamp) onsdag, er det ikke utenkelig at det må ytterligere endringer til i gruppene.

I Brasils tropp er det også tilfeller. Det samme gjelder i enda større grad for Kapp Verde-laget.

Mulig løsning

VM tar til for fullt med kamper torsdag. Da skal Norge møte Frankrike og Sveits i duell med Østerrike.

Dette er IHFs krisealternativer dersom kvalifiserte lag ikke makter å delta:

* Nasjon fra reservelisten settes inn som ren erstatter.

* Hvis minst fire deltakere ikke kan stille opp og må erstattes, kan Det internasjonale håndballforbundet (IHF) gjennomføre en ny trekning av puljene.

* Dersom ett lag ikke ankommer VM-boblen i tide til å spille første kamp, vil det bety at kampen settes til et 0-10-tap.

* Om et lag ikke makter å stille opp i to kamper, vil det bli ekskludert fra turneringen. Da vil kamp to og tre settes som 0-10-tap.

Det er fire lag i de åtte VM-puljene, og de tre beste i hver går til hovedrunden og tar med seg innbyrdes puljeresultater til den neste fasen av mesterskapet.

Det vil altså være fullt mulig å gjennomføre gruppespillet med bare tre lag uten å påvirke forutsetningene for hovedrunden.

Ingen norske smittet

Alle de norske spillerne har testet negativt på koronatestene som ble utført ved ankomst Egypt, opplyser Norges Håndballforbund.

I en melding til NTB sier presseansvarlig Lars. O Bjørnland at resultatet av de såkalte PCR-testene som ble utført tirsdag ettermiddag viste negativt resultat.

Koronasmitten har allerede fått store konsekvenser ved at både USA og Tsjekkia har trukket seg fra VM som følge av omfattende smitte i laget.