KOMMENTAR

Navnet "Impossible Games" levde opp til forventningene. Bislett-general Steinar Hoen visste hva han gjorde da han sydde sammen denne menyen. En sportsverden som er sulteforet på levende idrett, annet enn fotball, fulgte det pussige stevnet fra Oslo.

Det kunne blitt et paddeflatt stevne uten temperatur. Men når norske navn i verdensklasse tok stevnet på det dypeste alvor, ble det et rekordrush på en historisk kveld. Stadion var stengt for tilskuere, men en gjeng hadde leid seg en lift utenfor arenaen og på balkongene i nabolaget var det naturlig nok stor stemning. Også blant publikum var fantasien stor.

Filip Ingebrigtsen startet med norsk rekord, Karsten Warholm satte verdensrekord på en distanse som nesten aldri løpes, 300 meter hekk. Men når man så på gjennomføringen hans fikk man et inntrykk av guttens seriøsitet. Det så ut som han tok løpet alene mot seg selv som en VM-finale. Igjen hadde han tenkt gjennom alle detaljer, bortstt fra å skade seg i tåa under oppvarmingen.

Så ble kvelden avsluttet med Sondre Nordstad Moens ekstreme 25.000 meter som også ga europeisk rekord før Therese Johaug satte punktum ved å vise hvordan hun kunne følge de røde lysene som skulle lede henne til det gamle VM-kravet på 31.50. Da hun hadde kontroll på løpet stakk hun fra lysene og slo dem med ti sekunder. Her handlet det ikke om rekorder, avstanden opp til legendene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen er betydelig. Men det handlet om hvordan hun taklet sitt andre milløp i karrieren.

Hun lyktes. Ny personlig rekord. Og ikke minst: En god følelse. Skal hun nå satse friidrett eller langrenn? Svaret er fortsatt langrenn fordi hun mangler individuelt OL-gull. Men kapasiteten hennes er uomtvistelig. Hvor god kan hun bli på 10.000 meter hvis hun skulle trene på distansen seriøst? Det får vi kanskje aldri svar på. Men hun kunne hevdet seg i sommerens EM hvis det hadde blitt noe av.

Men hun avsluttet en Bislett-kveld som på sin spesielle måte vil skrive seg inn i historien. Foran tomme tribuner, men mange forbausete tv-seere. Steinar Hoen viste at det gikk an å servere friidrett på en alternativ måte. Det tv-seerne ikke fikk se var logistikken rundt smittevern. Men de fikk se litt av bredden i norsk friidrett. Den er undervurdert.

Impossible Games friidrett på Bislett stadion i Oslo torsdag:

Menn, 100 m para:

1) Salum Ageze Kashfali, Norge 10,59, 2) Mathias Hove Johansen, Norge 10,78.

Brøt: Christian Marthinussen.

1000 m:

1) Filip Ingebrigtsen, Norge 2.16,46 (norsk rekord).

Brøt: Andreas Roth, Håkon Mushom, Thomas Roth.

2000 m, på Bislett:

1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 4.50,01 (europarekord), 2) Henrik Ingebrigtsen, Norge 4.53,72, 3) Filip Ingebrigtsen, Norge 4.56,91.

Brøt: Narve Gilje Nordås, Per Svela.

I Nairobi:

1) Timothy Cheruiyot, Kenya 5.03,05, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 5.18,63.

Brøt: Vincent Kibet Keter, Edwin Melly, Timothy Sein.

Norge vant den innlagte landskampen.

25.000 m:

1) Sondre Nordstad Moen, Norge 1.12.46,5 (europarekord).

Passering 10.000 m: 28.37,9. Passering 20.000 m: 57.55,0.

Brøt: Sindre Buraas, Andreas Myhre Sjurseth, Sigurd Ruud Skjeseth, Rolf Steier.

300 m hekk:

1) Karsten Warholm, Norge 33,78 (verdensbestenotering).

Stav:

1) Armand Duplantis, Sverige 5,86, 2) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,81, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,61, 4) Simen Guttormsen, Norge 5,21.

Lavillenie konkurrerte i sin hage i Frankrike for noen dager siden.

Diskos:

1) Daniel Ståhl, Sverige 65,92, 2) Simon Pettersson, Sverige 64,54, 3) Ola Stunes Isene, Norge 61,85, 4) Sven Martin Skagestad, Norge 60,38.

Kule:

1) Marcus Thomsen, Norge 21,03, 2) Wictor Petersson, Sverige 20,94, 3) Sven Martin Skagestad, Norge 17,15.

Kvinner, 600 m:

1) Hedda Hynne, Norge 1.29,06, 2) Selina Büchel, Sveits 1.30,10.

3000 m:

Brøt: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge.

10.000 m:

1) Therese Johaug, Norge 31.40,67.

200 m hekk:

1) Line Kloster, Norge 26,11, 2) Nooralotta Neziri, Finland 26,65, 3) Annimari Korte, Finland 26,70, 4) Isabelle Pedersen, Norge 28,11.

300 m hekk:

1) Sara Slott Petersen, Danmark 39,42, 2) Amalie Iuel, Norge 39,44, 3) Lea Sprunger, Sveits 39,86.