Det skulle vært seriestart i Toppserien. Det ble noe helt annet

Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen (eks Lyn) har vært i karantene hjemme i Oslo etter Algarve Cup.

Nå har hun blitt med i en aksjon blant flere kvinnelige fotballprofiler for å hjelpe folk som er rammet av koronakrisen økonomisk.

Ber om lønnskutt

Wolfsburg-spiller Ingrid Syrstad Engen meldte om tiltaket på Instagram.

– Med alt som skjer med covid-19 har jeg bedt klubben min om å kutte 10 prosent av min lønn for å hjelpe folk som virkelig trenger økonomisk støtte i disse dager. Ideen ble utviklet sammen med andre spillere, og vi håper den vil brukes for å hjelpe noen som er påvirket av pandemien, skriver hun.

Tiltaket har fått emneknaggen #SocialResponsibility.

Til TV 2 sier Engen at hun har startet dette tiltaket sammen med Caroline Graham Hansen, LSK-spiller Heidi Ellingsen og Vålerenga-duoen Marie Dølvik Markussen og Andrine Tomter.

De to sistnevnte skulle hatt seriestart mot Lyn på Intility Arena mandag kveld. Ingen vet når fotball kan spilles igjen.

Og alle VIF-spillerne er permittert.

We kick corona

Også blant mannlige proffer er det aktivitet.

Bayern München-profilene Leon Goretzka og Joshua Kimmich har startet innsamlingsaksjonen «We Kick Corona» for å bidra med penger til arbeidet rundt virussituasjonen.

Goretzka og Kimmich, som også har opprettet en egen nettside i sakens anledning, har selv bidratt med én million euro. Det tilsvarer i overkant av 12 millioner norske kroner.

Pengene som kommer inn gjennom innsamlingsaksjonen skal benyttes til veldedige, sosiale eller medisinske tjenester som trenger øyeblikkelig hjelp på grunn av viruspandemien.

– Korona slår vi bare som et lag, sier Kimmich i en video publisert i sosiale medier.

Den tyske landslagsduoen påpeker videre at de selv lever et privilegert liv som profesjonelle fotballspillere. Derfor føler de nå et ekstra ansvar for å bidra til fellesskapet, skriver NTB.