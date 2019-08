«Det må være surt for Skeid å ligge så langt bak KFUM på tabellen»

1. divisjon

Kan KFUM kapre en kvalikplass til eliteserien? KFUM leverte i hvert fall årsbeste mot Sandnes Ulf, og kjemper stadig i toppen av 1. divisjon. Verre er det for Skeid, som ble det første laget som tapte for Tromsdalen denne sesongen. Oslo-lagene kjemper med andre ord både i topp, og bunn på nest øverste nivå.

2. divisjon

(Fra 7.14)

Det samme scenarioet har vi også i 2. divisjon avdeling 2. Kjelsås og Grorud deler førsteplassen, to poeng foran Åsane. I andre enden finner vi Oppsal. Men er alt håp ute for Østensjø-klubben? Mot Alta var de i hvert fall glimtvis gode.

3. divisjon

(Fra 10.26)

Den gamle storheten Lyn tapte for Ready, og nedrykk begynner å bli en reel trussel. Neste test er Halsen, en miniputt fra Larvik. Den må vinnes.

Vålerenga

(Fra 15.20)

Ronny Deila og Vålerenga slapp inn tre mål, og snublet nok en gang i Drammen. Dagen etter ble den danske midtstopperen Pierre Kanstrup hentet til Valle. Det gir ikke frysninger, men det er kanskje det som skal til for å sikre VIF en ny 6. plass. Men er det der VIF vil være? Det ser ut til å bli nok en halvveis sesong for VIF etter tapet for bunnlaget Strømsgodset.

Premier League

(Fra 22.55)

Premier League er i gang igjen. Vi oppsummerer åpningsrunden der favorittene innfridde. Med et unntak; Chelsea.

Det ser likevel ikke bekmørkt ut for Frank Lampards Chelsea, til tross for en tung start rent resultatmessig.

Også smiler United-spillerne igjen når de scorer mål.