I etterkant av Kristiansund-kampen følte jeg meg som en minoritet blant VIF-supportere. Til tross for at kampen ikke akkurat var en velspilt affære, og at gjennombruddspasninger og innlegg sjeldent inneholdt noen form for presisjon, synes jeg gutta viste innsats og vilje til å prøve å vinne kampen. Som bevis på mine påstander viser jeg til utligningen og det at gutta var tydelig skuffet over å ikke ha vunnet, da dommeren blåste av. Til sammenligning virket Kristiansund-spillerne både lettet og glade over å ha klart uavgjort, etter å ha ledet kampen fra det åttende til det 76. minutt.

I mine øyne slet Vålerenga mot et Kristiansund-lag som gjorde det vi vet de er gode på. Høy aggressivitet på ballfører, 22 mann i forsvar, og kontringer. Et Kristiansund som klarte å få på plass ytterligere 43 forsvarere mellom ball og mål, med en gang Vålerenga fikk ballen inn i motstanders felt. Jeg har vanskeligheter med å se hva gutta kunne gjort annerledes i kampforberedelsene. Når KBK-keeperen er i det umulige hjørnet blir jo ting enda vanskeligere.

Før kampen snakket alle rundt meg om at vi med seier virkelig var med på medaljeracet denne høsten, imens tap ville bety nok en sesong i ingenmannsland. De fleste sliter visst med å tolke hva uavgjort betyr.

Jeg tror uavgjort var bra. Spesielt med tanke på hvordan kampen forløp seg. Tidligere sesonger har jeg sett at seriepauser sjeldent har vært bra for Vålerenga. Spesielt etter en relativt god periode. Siste kamp før ferien var jo 6-0-seieren over Bodø-Glimt.

Nå skulle gutta tilbake i manesjen, mot en vanskelig motstander, uten vårens stjernespiller. Chidera Ejuke scoret i stedet for sin nye arbeidsgiver i Nederland.

Når vi snakker om Chiddy: Hvorfor prater alle om å finne hans erstatter? Klubben hentet vel arvtakeren før sesongen. Jeg vet han har vært skadet, men dere kan vel ikke ha glemt Deyver Vega. Han kom endelig tilbake på banen igjen i det 73. minutt nå sist og var med på perioden vi var klart best og scoret. En ballsikker elegant ballmagiker som kan gjøre de utroligste ting, i positivt fortegn. Hvis du lurer på hvem som burde trekke folk til Valle framover kan du nå slutte å lure.

Og han er jo ikke alene. Aron Dønnum blir bedre og bedre for hver kamp som går. Han har også den herlige evnen å komme under huden på motstanderne hver kamp som gjør at de gjør feil. Herolind Shala likeså. Det betyr at gutta får en del juling, så derfor må Bård Finne begynne å finjustere skuddfoten. Vi vet han kan.

Når vi snakker om gutter som har måttet tåle mye juling. Magnus Lekven har virkelig vist seg fram som midtbanesjef i år. Den usynlige jobben blir mer og mer synlig.

Til slutt noen ord om Mohammed Abu som også hadde et sterkt innhopp, fra 60. minutt. Vi så endelig litt mer av de taktene som gjorde ham til Eliteseriens beste kjøp i 2018. Hvis du feilaktig synes at verken Vega eller Dønnum er sterke nok spillere til å trekke nytt publikum til Valle, hva med en Abu i form?

Jeg tror at Vålerenga er med i medaljekampen i år. Jeg tror det selv om vi har en ny kryptonittbane å besøke på søndag. Strømsgodset ligger kanskje nederst på tabellen med statistisk liten sjanse for å redde plassen. Likevel skal vi ikke undervurdere vårt Marienlyst-kompleks og drammensernes hat til Oslos Stolthet. Poeng i denne kampen vil være ren bonus for oss. Kanskje like greit at det blir vårt siste besøk på Marienlyst på en stund.

Til slutt noen ord om svensken som på bare to sesonger trente Vålerenga til sitt tredje og fjerde seriemesterskap, i 1983 og 1984. Jeg skulle gjerne sagt at jeg husker dette godt, men jeg var bare fylt et og to år så minnene er litt vage. Men navnet Gunder Bengtsson vil alltid stå med uthevet skrift i klubbens historiebøker. Ære være og hvil i fred.

