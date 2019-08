Nylig ble en Chelsea-supporter utestengt på livstid fra Stamford Bridge som følge av rasistiske og truende tilrop i retning Raheem Sterling i desember.

Samtidig kunne antirasismeorganisasjonen Kick It Out opplyse om at antall rasismesaker økte med 43 prosent i engelsk fotball forrige sesong.

Øker

Nå tar FA konsekvensen av tallene og øker straffen for diskriminerende opptreden. Blir man dømt for første gang vil den minste straffen være seks kampers utestengelse.

FA gir også dommeren muligheten til å gi managere og andre i klubbapparetet gule og røde kort, skriver Reuters.

Fire gule kort iløpet av sesongen vil utestenges i en kamp. om noen skulle pådra seg 16 gule kort, vil de bli stilt for en uavhengig kommisjon og få en straffeutmåling der.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) økte også nylig sin minimumsstraff til minst ti kamper. (NTB)

