Spill i 2. divisjon er gunstig for spillerne som nærmer seg en ellever på VIFs A-lag. Felix Horn Myhre (bildet t.h.), som var på lån hos Bodø/Glimt tidligere denne sesongen, spilte da VIF 2 slo Halsen 6-0 og sikret opprykket fra 3. divisjon søndag. Her fra en kamp for A-laget. FOTO: NTB scanpix