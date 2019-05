Søndag er sesongen over i Championship, for de fleste av klubbene. Det er avgjort at Sheffield United rykker opp til engelsk fotballs øverste nivå, bare to sesonger etter at klubben var nede i League One. Norwich er også tilbake i toppligaen etter tre år i førstedivisjonen. Samtidig er det klart at Rotherham, stadig konkurstruede Bolton Wanderers og Ipswich rykker ned til League One.

Etter sesongens aller siste runde spilles søndag vil det gjenstå fire klubber som de neste ukene skal kjempe om den tredje og siste plassen som gir opprykk til Premier League, i et kvalifiseringsspill som ender med matchen kjent som den verdifulle i fotballen.

Før siste ordinære runde spilles er det klart at Leeds United, West Bromwich og Aston Villa allerede er med i kvaliken. Søndagens resultater vil avgjøre om det fjerde laget blir Derby, Middlesbrough eller Bristol City.

Leeds-leiren håper på å beholde tredjeplassen på tabellen, for å møte laget på sjette i kampen om finaleplass på Wembley. I forrige helgs kamp mot Aston Villa viste Leeds at gnisten og kamplysten var tilbake.

Den var preget av rått spill, og skapte overskrifter etter at Leeds United i en demonstrasjon av god sportsånd lot Aston Villa score et utligningsmål, etter at Leeds først hadde scoret da en Villa-spiller var skadet.

Dette var fair play av Leeds-trener Marcelo Bielsa i praksis, mente kommentatorene. Spørsmålet er om denne sesongens mest omtalte Championship-trener hadde vært like storsinnet, om kampresultatet hadde hatt noe å si for opprykkssjansene rent poengmessig. At Leeds hadde mistet muligheten til direkte opprykk var klart før matchen.

Marcelo Bielsa studerer heller ikke motstanderne sine som var han masterstudent før deadline, for å gå glipp av Premier League-opprykk. Det er ikke gitt at det er stor sportsånd som vil prege kvalik-kampene som venter.

Den sindige mannen, som også har tilnavnet El Loco, er en vinnerskalle som vil gi alt for at klubben hans skal klare å rykke opp. Første kvalikkamp er lørdag om en uke, andre kamp noen dager før 17. mai. Det er bare å begynne å gruglede seg.