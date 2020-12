Derfor er prisen til Johaug riktig

Fredag overrakte komiteleder Børre Rognlien prisen til Johaug på Sjusjøen, der helgens verdenscup er erstattet med nasjonale renn. Juryen har konkludert med at hun ikke har brutt det tilsynelatende største hinderet i statuttene: Kravet om å være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. Er det forenlig med en faktisk dopingdom som ga 18 måneders utestengelse?

Det enkleste hadde vært om dopingdømte utøvere ikke kunne vinne en ærespris. Men er det så enkelt når man beviselig ikke har jukset? |Hva forbinder du med ordet doping? Sannsynligvis at noen har jukset. Doping har vært brukt systematisk i idretten i snart hundre år med den hensikt å lure til seg fordeler.

Siden har begrepet blitt utvidet. Hvis man har brutt idrettens dopingbestemmelser, kan man straffes. Det inkluderer også å utebli fra dopingkontroll. Eller ikke melde fra hvor man er. Kravene er svært strenge til dagens toppidrettsutøvere. Og slik må det være.

Hva er en dopingdømt utøver? Det er en som har brutt dopingbestemmelsene, uavhengig av forsett eller ikke.

Så til den aktuelle materien. Kan Therese Johaug få norsk idretts høyeste utmerkelse? Sportslig er det ingen tvil om at hun er kvalifisert. Etter å ha vunnet flere VM-gull i langrenn i 2019 har hun fulgt opp med NM-gull i friidrett (10.000 meter) og terrengløp.

Egebergs Ærespris ble innstiftet av Ferdinand Egeberg i 1919 under navnet "Kabinettkammerherre Egebergs Pokal". Han var en habil idrettsmann, forretningsman og jeger knyttet til forsvaret og kongehuset. I statuttene heter det at kandidaten må være i verdenstoppen i en idrett og i nasjonal toppklasse i minst en annen. Therese Johaug er mer enn kvalifisert. Det er antakelig alle enige om.

Men i siste linje i statuttene står det: "Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier".

Hva innebærer det? Er brudd på dopingbestemmelsene også et brudd på idrettens grunnverdier? Vil det motarbeide antidopingarbeidet å gi en pris til en dopingdømt utøver? Det er et høyst betimelig spørsmål.

Problemet med begrepet "tatt i doping" er at det er stigmatiserende og setter alle i samme bås. Lance Armstrong og Therese Johaug er ikke i samme bås. Førstnevnte var en notorisk svindler og juksemaker over mange år, og innrømmelsen kom til slutt. Mannen som var den viktigste i jakten på Armstrong, lederen av det amerikanske antiodingbyrået, Travis Tygart, syntes dommen mot Johaug var altfor streng. For hun hadde ikke svindlet noen.

Therese Johaug er fritatt for juks i alle idrettens rettssystemer. Men har vært uaktsom og fått i seg et stoff som sto på idrettens dopinglister. Det er konkludert med at bruken ikke var prestasjonsfremmende, men brukt for å reparere sprukne lepper. Det er en etisk avgrunn mellom de to eksemplene.

Therese Johaug har mange fiender der ute. Mange stempler henne som "dopet", fordi hun har fått sin dom, som hun nå har sonet ferdig. Mange av disse legger mer i dommen og stoler ikke på den offisielle versjonen. Men vi kan bare holde oss til hva dommen uttaler. Og den uttaler at hun er fritatt for juks. Likveel måtte hun stå over både et VM og et OL.

For meg handler doping om juks eller ikke. Utøvere som ikke har jukset får fortsette sine karrierer, slik Therese Johaug gjør nå. Alle hennes ferske prestasjoner har kommet etter at dommen hun fikk var sonet ferdig. Derfor fikk hun fortjent nok Egebergs Ærespris fredag.