Derby tok den siste sluttspillplassen, Norwich seriemester

Landslagskaptein Stefan Johansen scoret for WBA til 1-1, men det hjalp ikke nevneverdig for gjestene, som allerede hadde sikret 4.-plass og omspill.

Mason Bennett gjorde 2-1 etter 69 minutter, mens Harry Wilson doblet ledelsen på straffe tre minutter senere.

Inntil Derby gjenvant ledelsen så Middlesbrough ut til å kunne sikre den siste omspillsplassen. Rødtrøyene vant 2-1 borte mot Rotherham. Til slutt endte de likevel poenget bak Derby på 7.-plassen.

Bristol City hadde også en teoretisk mulighet for omspill før siste runde, men var avhengig av seier samtidig som både Derby og Middlesbrough feilet. Laget fikk hjelp av et sent selvmål av Markus Henriksen, men klarte kun 1-1 borte mot Hull.

Norwich ble seriemester

Før den siste runden var det allerede klart at både Norwich og Sheffield United rykker opp til kremen av engelsk fotball, Premier League.

Norwich sikret seriemesterskapet med 2-1-seier borte mot Aston Villa etter scoringer av Teemu Pukki og Mario Vrancic. Alexander Tettey kom inn kort tid før pause og klarte seg godt etter et langt fravær.

Norwich endte dermed på 94 poeng, fem poeng mer enn Sheffield United som spilte 2-2 borte mot Stoke.

Leeds ble nummer tre og Aston Villa nummer fem.

Første mål siden 2013

I kvalifiseringen til Premier League møtes dermed Leeds og Derby, mens West Bromwich spiller mot Aston Villa. Den første kampen spilles lørdag. Vinnerne av dobbeltkampene møtes til en opprykksfinale om retten til spill i øverste divisjon.

Som en kuriositet kan det nevnes av tidligere Lyn og Chelsea-spiller John Obi Mikel, som nå spiller for Middlesbrough, scoret ett av målene i sin 2-1-seier. Det var nigerianerens første mål siden han scoret for Chelsea mot Fulham i september 2013, ifølge statistikktjenesten Opta. Det var også hans andre mål på 276 kamper i engelsk fotball.

Ut av mesterskapsserien forsvinner Ipswich, Bolton og Rotherham, mens nykomlinger neste sesong blir Luton og Barnsley, som rykker opp fra League One. Den tredje nykommeren er ikke klar.

Engelsk mesterskapsserie fotball søndag, 46. og siste runde: