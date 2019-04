Denne VIF-scoringen leder

I hvert fall for oss som ikke er opptatt av Rosenborgs fiasko.

Norsk fotball trenger prestasjoner som hever seg over det middelmådige og fotballkamper som engasjerer fra første til siste minutt. Begge ønsker er innfridd etter bare tre serierunder. Vi tar i mot flere.

Den skal levere på skyhøyt nivå den som skal ta kampen opp om årets scoring så langt. Vi har allerede mål som tåler internasjonale sammenligninger. Min rangering:

1. Chidera Ejukes raid fra midtstreken for Vålerenga mot Trømsø, avdribling av to forsvarere i samme bevegelse, så sålefinte forbi keeper. Klare assosisasjoner til Diego Maradonas tilsvarede raid for Argentina mot England i VM i Mexico i 1986. Men Ejukes raid gikk i et mye høyere tempo. Og laget hans vant kampen.

2. Ola Brynhildsens brasse for Stabæk mot Rosenborg. Et planlagt ekstremspark han har trent mye på, med en høyde over bakken som kan sammenlignes med Cristiano Ronaldos prestasjoner. Og laget hans vant kampen.

3. Håkon Evjens langskudd i vinkelen for Bodø/Glimt mot Mjøndalen til 4-5, ti minutter på overtid. Påfunnet av å skyte, selve skuddet og tidspunktet gled sammen. Matchvinner i kampens siste spark. Laget hans vant altså kampen.

Det bringer oss rett over til de kampene som har hatt høyest underhodningsverdi. Og Mjøndalen har vært involvert i de to heftigste. Den elleville kampen mot Bodø/Glimt (4-5) var så innholdsrik at den sprengte rammene for nyhetsinnslagene på tv. En kamp der begge lag ledet underveis, koblet med vinnervilje og offensiv tenkning. En kamp alle som var der aldri vil glemme.

Inkludert Mjøndalen-trener Vegard Hansen som karakteriserte det som hans verste opplevelse i hans liv. Menge stusset på den uttalelsen. Men han sto ved den, og tilføyde at han ikke har opplevd så mye vondt i livet. Egen skilsmisse nådde ikke opp (!).

Strømsgodset - Mjøndalen på Marienlyst, 2-3 i «Ælv Classico», med stolpeskudd fra Strømsgodsets Mustafa Abdellaoue på overtid, men der Vegard Hansen nesten fikk den motsatte opplevelsen.

Det er mange som klager på nivået i norsk fotball, og snakker den ned, men underholdningsverdien til nå i år er det ingenting å utsette på. For snakkisene er også spennende: Brann og Rosenborgs nedtur og Vikings serieledelse og sensasjonelle start.

Nå er det Strømsgodset som kan plage et vaklende Rosenborg på Lerkendal og Vålerenga kan angripe et frustrert Brann i Bergen. Dette skjer 2. påskedag. Det er bare å komme seg hjem fra ferien i tide. 27 runder gjenstår.