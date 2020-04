KOMMENTAR

«Virtuell brukes i fysikken om en bevegelse eller en tilstand som tenkes oppstå som resultat av en kraft som er mulig, men ikke virksom».

Store Norske Leksikon.

Nei, lite er virksomt akkurat nå. «Seriestart» har vært et begrep for alle fotballelskere som har definert en stor del av deres merkverdige føleleseliv. For første gang i fotballhistorien vet ingen når seriestarten kommer. Og om den gjør det i det hele tatt for sesongen 2020.

Norsk fotball er beryktet for sine lange oppkjøringer og utallige treningskamoer. Intet vil overgå dette året i så måte. Dette er den nye versjonen av EM i venting, som humortrioen KLM introduserte for oss.

Men det er ikke mye humor i norsk fotball nå. Men det er fantasi og nytenkning.

For den virtuelle seriestarten er i gang. Vålerenga har startet billettsalget til åpningskampen mot Molde der de som kjøper nå blir med på hyllesten av helsearbeidere som inviteres gratis på kamp. Når virkeligheten er tilbake skal hverdagsheltene fra sykehusene hylles på Intility arena. Et godt inititativ.

Grorud selger billetter til det de trodde skulle være første hjemmekamp i OBOS-ligaen 2. påskedag. Brann har allerede solgt snart 5000 billetter til den virteuelle kampen som skal slå publikumsrekorden på stadion på 24.800 fra cupkampen mot Fredrikstad i 1961....

Nå er toppspillerne i gang med treningene i spillergrupper som er delvis permittert, helt permittert, har vært sykmeldt i karantene eller er på ferie. Og treningene de bedriver skal være uten fysisk kontakt, det skal helst ikke heades og de skal ikke ta i ballen med hendene, i følge rådene fra helsemynidighetene.

Og Fair Play, der alle skal opptre samlet og likt? Glem det. Forutsetningene er helt forskjellige. Lillestrøm, som for første gang siden 1974 skal spille i nest øverste divisjon, synes det er helt urimelig å permittere spillere. De ser på det som et misbruk av systemet.

Der er vi på datoen for avspark i 2020. Like uvirkelig som den tida vi ennå ikke vet om vi er i begynnelsen av. Norges Fotballforbund håper på seriestart i slutten av mai. Men Uefa har bestemt at ingen landkammper kan spilles før til høsten...

Seriestart er ordet som forsterker følelsen som er fotballens gen: Samhold, tilhørighet, forventninger, glede og fortvilelse. En fotballkamp er i prinsipp en oppvisning i mislykkede forsøk på å score mål, men der øyeblikket man lykkes hvisker ut all frustrasjon.

Nå er alle frustrert. Men man lever i håpet. Om neste kamp, om tre poeng, om det normale livet.

FAKTA

Dette er kampene i første serierunde, som skulle vært spilt denne helgen, men som er utsatt til i beste fall slutten av mai:

LØRDAG: Strømsgodset - Viking, Vålerenga - Molde. SØNDAG: Bodø/Glimt - Mjøndalen, Kristiansund - Start, Stabæk - Odd, Aalesund - Haugesund, Sandefjord - Sarpsborg08, Rosenborg - Brann.