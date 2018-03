Sport

I dag ønsker Vålerenga velkommen til årets første utendørs fotballkamp. I kanskje ti minus. Om en uke er det seriestart i Trondheim. I kanskje ti minus. I dag åpner fotballtinget på Ullevaal stadion. Men det er heldigvis innendørs.

«Her kommer den kalde, fine tida», et jo et klassisk sitat fra Jokkes «Her kommer vinter’n». Og den uka den skrudde til ytterligere et hakk er det altså på med shorts og knestrømper for i hvert fall elitedelen av norsk fotball.

Diskusjonen er årviss, og forsterkes i VM-år når ligaene må startes tidligere. Og når i tillegg klimanedringene ikke fører til varmere vær, men kanskje kaldere, er det enda lettere å latterliggjøre fotballens vintersatsing.

Om en uke skal norske OL-helter hylles i Holmenkollen. Hvis Johannes Høsflot Klæbo går femmila i Nordmarka, er nok flere trøndere opptatt av det enn Ranheims seriestart og debut i Eliteserien samme ettermiddag.

Vintersesong og tidspunkt for seriestart er IKKE tema på helgens fotballting. I det hele tatt er det få strukturelle endringer som skal opp til debatt. Midt i tinget vil man ha nytt fokus på det evige tema spillerutvikling. NFF går med økonomisk overskudd og sprøyter 24 nye millioner inn i sportslig satsing. Og skiller satsingen mellom topp og bredde. Antagelig helt riktige valg.

Det som alle som driver med fotball er ganske enige om er at fotball er helårsidrett. Men det gjelder primært for spillerne, ikke publikum. Det er en grunn til at Norge «vant» OL i Pyeongchang. Vi liker aktiviteter på snø og is. Uten stor ball.

Les også: City lekte med Arsenal i London

For det blir et paradoks at de avgjørende kampene i Norge skal spilles med brøytekanter rundt banene, enten det er første serierunde i mars eller cupfinalen i desember. Når banene er på det grønneste (de naturgressbanene som fortsatt brukes) midt på sommeren, tar toppfotballen en lang pause. Og kom ikke med kritikken nå, dette har alle klubbene vært med på å bestemme.

Det er utenfor Norge de store strukturelle endringene skjer. En helt ny ramme for landslagene er vedtatt (Nations League), med det resultat at de svakeste lagene enda sjeldnere møter de beste. Opp- og nedrykk mellom de europeiske nivåene er vi redd ikke engasjerer det store publikum. Mesterligaen strammes inn slik at det blir enda trangere nåløye for de små nasjonene. En av disse små nasjonene er Norge.

Spør du supporterne synes de det egentlig er helt greit. Den store internasjonale ambisjonen er nesten fraværende hos kjernesupporterne. Det er viktigere for VIF-tilhengerne at laget slår Lillestrøm i Eliteserien enn at de slår Rubin Kazan i en Europa-kvalifisering.

For klubbene er det pengebingene i Europaligaen og mesterligaen som lokker. Men det blir uansett bare en sjelden bonus for noen få. Det er det daglige arbeidet med sport og økononi som teller. Om en uke ruller Eliteserien. Vi er alle invitert.

Les også: Semb til landslaget på heltid