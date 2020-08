Demonstrerer for å få Messi til å bli

Nyheten om at klubbens største stjerne, Lionel Messi, ønsker å forlate Barcelona fikk flere fans til å samle seg foran Camp Nou tirsdag kveld, skriver fotballmediet Goal.

Supporterne viste sin frustrasjon over sjokkbeskjeden og ba Messi om å bli værende i klubben. Samtidig ga de klar beskjed om at de ønsker klubbpresident Josep Maria Bartomeu fjernet fra sin post.

Flere fans er misfornøyd med hvordan Bartomeu har ledet klubben, og ønsker at han skal trekke seg. Misnøyen er forsterket etter at Barcelona nylig ble ydmyket 2-8 i mesterligaens kvartfinale.

I etterkant av tapet er både trener og sportssjef byttet ut, og det er varslet omfattende endringer i spillerstallen.

Advokatmat

Klubben opplyste tirsdag at den har mottatt beskjed fra Messis advokater der stjernespilleren informerer om at han ønsker å benytte seg av en klausul i sin avtale slik at han vederlagsfritt kan finne seg en ny klubb.

Barcelona mener på sin side at fristen for klausulen er utløpt og peker på den kontraktfestede utkjøpssummen på 700 millioner euro. Messis kontrakt med Barcelona løper til sommeren 2021.

Messi har vært tilknyttet Barcelona siden han var 13 år gammel, og han har aldri spilt seniorfotball for noen annen klubb. Med Messi har Barcelona vunnet La Liga 10 ganger, den spanske cupen seks ganger, mesterligaen fire ganger og klubb-VM tre ganger.

Han er seks ganger kåret til årets spiller i verden og har like mange ganger vunnet Gullstøvelen som fremste målscorer i europeisk fotball.