Demidov til Stabæk

Sport

Av Bernt Harald Brennnevann

Bærum-klubben presenterte sin siste nyervervelse onsdag kveld. Demidov ser fram til å spille for et lag som han mener går en lys framtid i møte.

– Det er mange spillere her som holder et vanvittig høyt nivå, og Stabæk er en klubb på vei opp. Det skjer spennende ting i Stabæk om dagen, ikke minst med ny stadion klar om noen år. Det er også viktig for meg å være i en klubb hvor jeg er ønsket og kan være den jeg er, sier Demidov til Stabæks nettsted.

Demidov er tilbake i Eliteserien etter et mindre vellykket opphold i Minnesota United i MLS. Han har tidligere spilt for lag som Hønefoss, Rosenborg og Brann. 31-åringen har også prøvd seg i Eintracht Frankfurt og Real Sociedad i henholdsvis tysk og spansk fotball.

Stabæks sportssjef Inge André Olsen er glad for å ha sikret seg Demidov.

– Vi må huske at Demidov er en spiller med mange år igjen på fotballbanen, og er etter min mening en av de beste spillerne i Eliteserien. Vi ønsker å være den beste spillerutviklingsklubben i Skandinavia, og da trenger vi erfaring også fra toppnivå. Vi skal bygge ham opp i kampform innen en måneds tid. Det er bare viktig å unngå skader og slikt, sier Olsen.

Tidligere i vinter trente Demidov med Vålerenga. (NTB)