– Jeg gjorde mye bra i Vålerenga, men det er også mange ting jeg ville gjort annerledes, sier Deila i et intervju med kanalen.

44-åringen, som nylig forlot VIF for å ta over New York City FC i amerikansk MLS, oppsummerer tiden i Vålerenga slik:

– Vi var middels unge, middels gode. Vi brukte middels penger. Det ble verken det ene eller det andre.

Les også: New York City-profil: – Derfor er Deila en perfekt mann for oss

Budsjettet han har å rutte med i New York, er betraktelig høyere enn det han hadde i Eliteserien.

– Det handler om å vinne noe her, ingen tvil. Her handles det jo spillere som er «tigangen» det som det handles for i Norge, sier Deila.

Les også: Petter Myhre: – Vålerenga bør ikke velge en fersking som Deilas etterfølger (DA+)