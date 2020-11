De svenske jentene slo knock out

Svahn dro fra i den siste bakken og var best på oppløpet. Hun vant foran Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

– Jeg er glad for å innlede sesongen med seier, og jeg kjente at jeg behøvde å forsvare den røde vesten fra sist sesong. Det er deilig å vinne på direkten, sa 20 år gamle Svahn etter sin fjerde verdenscupseier.

Beito-vinneren Lotta Udnes Weng ble beste norske på 4.-plass. Ane Appelkvist Stenseth var best i prologen, men måtte nøye seg med 5.-plass i finalen. Hunn ble nummer fire i Ruka sist sesong.

Karrierebeste

Lotta Udnes Weng ble norsk mester for to år siden og virker å ha tatt store steg foran denne sesongen.

– 4.-plass er karrierebeste, og det skal jeg ta med meg. Det er en liten bismak at det bare er én plassering som skiller det fra en jubeldag, men jeg får glede meg over framgangen, sa 24-åringen fra Nes.

Udnes Weng likte ikke at det var blågult over hele pallen.

– Det er like kjipt for oss som for dem som ser på TV, men vi kan ikke gjøre annet enn å forsøke å slå dem neste gang, sa Norges beste.

Fortsatt favoritt

Anne Kjersti Kalvå fikk Ruka-billett på overtid og tok seg videre fra kvartfinalen på tid. 28-åringen ble nummer seks i det første semifinaleheatet, og dermed var det over og ut.

Therese Johaug røk ut etter sisteplass i det første kvartfinaleheatet, men er fortsatt favoritt til å ta sammenlagtseieren i minitouren etter søndagens 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

– Det var hardt, og jeg gikk mot sterke utøvere. I dag var jeg ikke bedre. Jeg får tukte dem i morgen, sa Johaug til NRK.

Slått ut

Tiril Udnes Weng, Hedda Østberg Amundsen, Anna Svendsen og Mathilde Myhrvold røk alle ut i kvartfinalen.

Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng tok seg ikke videre fra prologen. Norge stilte uten sin beste sprinter, Maiken Caspersen Falla.

Lørdag står 10 kilometer klassisk på programmet i Ruka-trippelen.

Verdenscup langrenn, sprint klassisk i Ruka, Finland, 1. del av minitouren:

Menn:

1) Erik Valnes, Norge, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 3) Emil Iversen, Norge, 4) Aleksander Bolsjunov, Russland, 5) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 6) Jovian Hediger, Sveits, 7) Gleb Retivykh, Russland, 8) Ristomatti Hakola, Finland, 9) Sindre Bjørnstad Skar, Norge, 10) Johan Häggström, Sverige.

Øvrige norske: 12) Pål Golberg.

Slått ut i kvalifiseringen: 37) Simen Hegstad Krüger, 39) Didrik Tønseth, 52) Sjur Røthe, 63) Hans Christer Holund.

Stilling minitouren (1 av 3 renn):

1) Valnes 2.04, 2) Klæbo 0.02 min. bak, 3) Bolsjunov 0.10, 4) Taugbøl 0.11, 5) Iversen 0.13, 6) Hediger 0.16.

Øvrige norske: 9) Skar 0.23, 12) Golberg 025, 37) Krüger 0.41, 39) Tønseth 0.41, 52) Røthe 0.43, 63) Holund 0.47.

Kvinner:

1) Linn Svahn, Sverige, 2) Maja Dahlqvist, Sverige, 3) Jonna Sundling, Sverige, 4) Lotta Udnes Weng, Norge, 5) Ane Appelkvist Stenseth, Norge, 6) Emma Ribom, Sverige, 7) Anamarija Lampic, Slovenia, 8) Moa Lundgren, Sverige, 9) Natalia Neprjajeva, Russland, 10) Nadine Fähndrich, Sveits.

Øvrige norske: 12) Anne Kjersti Kalvå, 14) Hedda Østberg Amundsen, 22) Tiril Udnes Weng, 27) Anna Svendsen, 29) Mathilde Myhrvold, 30) Therese Johaug.

Slått ut i kvalifiseringen: 38) Helene Marie Fossesholm, 67) Heidi Weng.

Stilling minitouren (1 av 3 renn):

1) Svahn 2.31, 2) Dahlqvist 0.02 min. bak, 3) Stenseth 0.02, 4) Sundling 0.07, 5) L. U. Weng 0.11, 6) Ribom 0.12.

Øvrige norske: 12) Kalvå 0.24, 14) Amundsen 0.27, 16) T. U. Weng 0.27, 27) Svendsen 0.32, 29) Myhrvold 0.33, 30) Johaug 0.34, 38) Fossesholm 0.38, 67) H. Weng 0.50.