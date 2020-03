De nye OL-datoene er klare

Det bekreftet president Yoshiro Mori i OLs arrangørkomité mandag ettermiddag.

Allerede i helgen skrev japanske medier at lekene trolig blir holdt fra 23. juli til 8. august neste år. Det viser seg å stemme.

Opprinnelig skulle sommerlekene arrangeres fra 24. juli til 9. august i år, men situasjonen rundt viruspandemien tvang fram en utsettelse. Nå er det altså klart at lekene utsettes i temmelig nøyaktig ett år.

Muligheten for å flytte OL til datoer noe tidligere på året har vært nevnt den siste tiden, og IOC-president Thomas Bach har vært tydelig på at alle muligheter har vært holdt åpne.

En OL-flytting til mai ville samtidig kunne ført til at arrangementet kolliderte med blant annet fotball-EM. Også det mesterskapet er flyttet som følge av viruskrisen

Paralympics flyttes til 24. august til 5. september, ifølge det velinformerte nettstedet Insidethegames.

De nye OL-datoene betyr at både svømme-VM og friidretts-VM 2021 må flyttes.

Økende smittetall

Før sommer-OL ble utsatt så det ut som om Japan hadde kontroll på spredningen av koronaviruset. En snau uke etter har smittetilfellene derimot skutt i været.

Tokyos ordfører ber nå befolkningen om å være hjemme, og det er også blitt antydet at man må ty til nedstengning av den japanske hovedstaden.

De kraftig stigende tallene og myndighetenes strenge tiltak kort etter at OL ble utsatt, gjør at parlamentet og innbyggerne setter spørsmålstegn ved om at japanske helsemyndigheter har undervurdert utbruddet og forsinket tiltakene i håp om at sommerlekene kunne starte 24. juli som planlagt.

Nå som OL er utsatt, mistenker flere at antallet personer med påvist smitte har økt kraftig fordi det ikke lenger er noe poeng å skjule det.

– For å gi inntrykk av at byen hadde kontroll på koronaviruset, unnlot Tokyo å innføre strenge regler. Det gjorde at antallet pasienter så lavere ut, hevder Japans tidligere statsminister Yukio Hatoyama på sin twitterkonto.