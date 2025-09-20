De norske stafettjentene satte norsk rekord – videre til VM-finale
Det norske stafettlaget for kvinner løp inn til ny norsk rekord på 4x400 meter under friidretts-VM i Tokyo og kvalifiserte seg til finale på distansen.
Josefine Tomine Eriksen var først ut for det norske laget, og vekslet med Amalie Iuel. Norge fikk trøbbel og mistet noe tid da Iuel skulle veksle videre med Astri Ertzgaard.
Ertzgaard gjorde imidlertid en god jobb og sendte Henriette Jæger ut på de siste 400 meterne. Sistnevnte gjorde jobben og sikret norsk finaleplass med 2.-plass.
– Det var helt sinnssykt gøy, sa Iuel til NRK etter løpet.
De norske stafettjentene løp på tiden 3.23,84. Den var en forbedring fra den tidligere rekorden på 3.35,35.