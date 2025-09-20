De norske stafettjentene satte norsk rekord – videre til VM-finale

Henriette Jæger, Josefine Tomine Eriksen Aks og Astri Ertzgaard og Amalie Iuel i kvalifiseringen for 4x400 meter stafett for kvinner under VM i friidrett i Tokyo, lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Josefine Tomine Eriksen var først ut for det norske laget, og vekslet med Amalie Iuel. Norge fikk trøbbel og mistet noe tid da Iuel skulle veksle videre med Astri Ertzgaard.

Ertzgaard gjorde imidlertid en god jobb og sendte Henriette Jæger ut på de siste 400 meterne. Sistnevnte gjorde jobben og sikret norsk finaleplass med 2.-plass.

– Det var helt sinnssykt gøy, sa Iuel til NRK etter løpet.

De norske stafettjentene løp på tiden 3.23,84. Den var en forbedring fra den tidligere rekorden på 3.35,35.