De norske stafettjentene satte norsk rekord igjen – ble nummer seks i VM-finalen

Det norske laget bestående av Henriette Jæger, Josefine Tomine Eriksen Aks, Astri Ertzgaard og Amalie Iuel deltar i finalen for 4 x 400m stafett for kvinner under den siste dagen av VM i friidrett i Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

Norge hadde identisk lag i finalen som i lørdagens forsøk: Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard og Henriette Jæger var de fire utvalgte.

Norge var langt bak i medaljekampen, men klokket inn en ny norsk rekord for andre dag på rad. Rekordtiden er på 3.23,71.

– En helt fantastisk lagopplevelse. Det er deilig å kjenne på mestring som et lag. Det har vært et skikkelig fint VM for stafettjentene, sa Jæger til NRK.

De norske stafettjentene satte norsk rekord da de løp på tiden 3.23,84 under lørdagens forsøk. Den var en forbedring fra den tidligere rekorden på 3.35,35.