De norske stafettjentene satte norsk rekord igjen – ble nummer seks i VM-finalen
Det norske stafettlaget for kvinner løp inn til 6.-plass i finalen på 4x400 meter under friidretts-VM i Tokyo. De sikret imidlertid en ny bestenotering.
Sport
Norge hadde identisk lag i finalen som i lørdagens forsøk: Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard og Henriette Jæger var de fire utvalgte.
Norge var langt bak i medaljekampen, men klokket inn en ny norsk rekord for andre dag på rad. Rekordtiden er på 3.23,71.
– En helt fantastisk lagopplevelse. Det er deilig å kjenne på mestring som et lag. Det har vært et skikkelig fint VM for stafettjentene, sa Jæger til NRK.
De norske stafettjentene satte norsk rekord da de løp på tiden 3.23,84 under lørdagens forsøk. Den var en forbedring fra den tidligere rekorden på 3.35,35.