De norske krasjet og slo hverandre ut

Hendelsen skjedde to minutter ut i den første semifinalen. I en nedoverbakke gikk begge de norske jentene rett i bakken. Da var de sjanseløse på å ta seg videre til finale.

– Det var f … så surt … Ååååhhh. Jeg følte meg pigg, så driter jeg meg ut. Det var j … dritt at jeg ødelegger for Maiken, sa Appelkvist Stenseth til NRK.

– Jeg tror begge to hadde muligheter til finale. Det gikk fort i heatet også. Jeg må bare beklage. Det var skikkelig klønete. Jeg klønet det til for oss begge to, fortsatte Stenseth.

I finalen var svenske Jonna Sundling sterkest. Hun vant foran landskvinnen Stina Nilsson og amerikanske Julia Kern. Svenskene går forbi Falla i verdenscupen i sprint etter dagens resultater.

Tre røk i kvarten

– Det var innmari kjedelig å ryke. Jeg kunne ikke ha gjort noe annerledes, det er en kjip følelse. Jeg fikk ikke vist hva jeg er god for. Jeg er heldig som har vært i få uhell tidligere. Jeg må bare fortsette taktikken om ikke å havne i uhell, sa Caspersen Falla til NRK.

Før Falla og Stenseth falt i hverandre, hadde tre andre norske løpere røket ut i kvartfinalen.

Mari Eide var best av nordmennene etter prologen, men hun røk ut etter å ha blitt nummer fire i sitt heat. Tiden hennes var ikke god nok til å bli en av to «lucky losers». I samme heat fikk fjorårets komet Kristine Stavås Skistad det blytungt og endte helt sist.

Udnes Weng slått ut i prolog

I heatet etter vant Maiken Caspersen Falla kontrollert, mens Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fire. Tiden holdt akkurat til å gå videre til semifinale, som én av to til å gå videre på tid. De to ødela så for hverandre i semifinalen.

Lotta Udnes Weng ble slått ut i det samme heatet. Tvillingsøsteren hennes, Tiril Udnes Weng, ble slått ut i prologen etter å ha endt på 33.-plass, 8,21 sekunder bak van der Graaff.

Fransk seier blant gutta

Franskmannen Lucas Chanavat fulgte den gode prologen opp med en sterk finale. Han vant foran Federico Pellegrino og Erik Valnes i klassen for menn.

I en finale med tre norske var det franske Lucas Chanavat som trakk det lengste strået etter en sterk spurt. Ingen var i nærheten av å tukte franskmannen, som med det tok sin første verdenscupseier.

Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, mens Erik Valnes ble nummer tre.

Sindre Bjørnestad Skar ble nummer fire, mens Håvard Solås Taugbøl endte sist i finalen.

Pål Aune Trøan og Gjøran Tefre klarte ikke å ta seg videre fra semifinalen, mens Eirik Brandsdal røk ut i kvartfinalen.

Sprintverdensmester og verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo deltar ikke i Planica.

Russeren Sergej Ustjugov hadde en bemerkelsesverdig nedtur i prologen i Slovenia. Han ble slått med 9,94 sekunder av Chanavat og endte helt nede på 56.-plass.

Verdenscup langrenn i Planica, Slovenia lørdag, sprint:

Menn:

1) Lucas Chanavat, Frankrike, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Erik Valnes, Norge, 4) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 5) Richard Jouve, Frankrike, 6) Håvard Solås Taugbøl, Norge.

Øvrige norske: 9) Gjøran Tefre, 10) Pål Trøan Aune, 16) Eirik Brandsdal.

Verdenscupen (9 av 43 konkurranser):

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 520, 2) Emil Iversen, Norge 448, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland 386, 4) Iivo Niskanen, Finland 340, 5) Hans Christer Holund, Norge 276, 6) Sergej Ustjugov, Russland 226.

Øvrige norske (topp 30): 7) Pål Golberg 204, 9) Valnes 200, 10) Sjur Røthe 184, 11) Skar 166, 14) Didrik Tønseth 144, 16) Simen Hegstad Krüger 135, 18) Martin Johnsrud Sundby 120, 22) Taugbøl 100.

Kvinner:

1) Jonna Sundling, Sverige, 2) Stina Nilsson, Sverige, 3) Julia Kern, USA, 4) Sophie Caldwell, USA, 5) Anamarija Lampic, Slovenia, 6) Linn Svahn, Sverige.

Norske: 10) Maiken Caspersen Falla, 11) Ane Appelkvist Stenseth, 17) Mari Eide, 25) Lotta Udnes Weng, 26) Kristine Stavaas Skistad, 33) Tiril Udnes Weng.

Verdenscupen (9 av 43 konkurranser):

1) Therese Johaug, Norge 541, 2) Heidi Weng, Norge 396, 3) Jessica Diggins, USA 345, 4) Sadie Bjornsen, USA 280, 5) Krista Pärmäkoski, Finland 276, 6) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 272.

Øvrige norske (topp 30): 12) Tiril Udnes Weng 158, 13) Falla 156, 19) Anne Kjersti Kalvå 133, 27) Stenseth 64.