Datteren ga "Moi" et løft etter nedturen

Av Ole Henrik Tveten

Mohamed Elyounoussi er godt inne i varmen i sin nye klubb Celtic etter å ha blitt skjøvet ut kulden i Premier League-klubben Southampton forrige sesong.

Samtalene med Celtic-trener Neil Lennon fikk han til å komme til den skotske klubben.

– Han sa at jeg ikke mister ferdighetene mine i løpet av en sesong og at han skulle hjelpe meg til å komme tilbake der jeg var, for da visste han at han fikk betalt tilbake.

– Det høres ut som en litt annen kjemi enn hva du opplevde i England?

– Det var vel litt motsatt der. Jeg fikk ikke så stor tillit etter vi byttet trener, men jeg går ikke rundt å leter etter unnskyldninger. Ja, jeg møtte motgang. Ja, jeg burde tatt den muligheten jeg fikk. Det er Premier League, man får ikke så mange muligheter, sier Moi til NTB.

– Livet handler ikke bare om fotball

25-åringen forteller han at han fant styrke i sin nyfødte datter i den tunge perioden i England.

– Det går en periode hvor man trener hardt, føler at man gjør det bra, men likevel ikke får den muligheten man ser for seg hver helg. Den kommer aldri. Da har man to valg: gi opp, eller trene for egen del for framtiden.

– Samtidig fikk jeg en datter som kom på et fint tidspunkt i livet mitt. Da var jeg i den tunge perioden og fikk mindre og mindre spilletid. Det hjalp mye og ga meg positiv energi. Det satte ting litt i perspektiv, livet handler ikke bare om fotball, sier Moi og lyser opp når han snakker om datteren

Moi ble hentet fra Basel til Southampton sommeren 2018, men slet med å få spilletid. Til slutt var det ikke engang plass på benken for den tidligere Sarpsborg og Molde-spilleren, som nå er utlånt til den skotske toppklubben Celtic.

Godt av motgang

Mohamed er fetteren til landslagskollega og AIK-spiller Tarik Elyounoussi. Fetteren mener Moi har hatt godt av å oppleve motgangen.

– Det gjør noe med deg når du får motgang. Man kommer som regel sterkere tilbake og det har han gjort også. Han var veldig god for Celtic i europaligaen mot Cluj (3. oktober)

Da scoret fetteren det siste målet i 2-0-seieren.

– Det var viktig for han å få den scoringen. For han er det bare å spille på seg selvtillit igjen, for i fjor var han en av de viktigste spillerne på landslaget. Men vi vet at det svinger fort i fotball, og landslaget trenger de beste spillerne til enhver tid, og han definitivt en av dem, sier Tarik til NTB.

Har skjedd større mirakler

Moi ble tatt med i landslagstroppen etter at Salzburg-spiller Erling Braut Haaland meldte forfall. Lørdag kommer Spania til Ullevaal som soleklare favoritter, men Celtic-spilleren har likevel troen på at Norge kan få med seg poeng.

– Det blir en tøff kamp, absolutt. De har kvaliteter overalt på banen, men det har skjedd større mirakler før og vi tror på et mirakel på Ullevaal.

– Spania er flinke til å flytte opp mange folk oppover, og de er kjent for gjenvinning når de mister ballen. Vi må ta vare på sjansene våre, for vi kommer til å få sjanser. Også dødballer kan være viktige for oss, vi har jo noen store karer på laget som kan heade ballen i mål.