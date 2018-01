Danskene jubler for tennistriumf

Sport

Av Stian Grythaugen

Danske Wozniacki gikk seirende ut av den underholdende og særdeles velspilte tenniskampen med 7-6 (7-2), 3-6, 6-4. Den dramatiske finalekampen i Melbourne varte i mer enn tre timer og tvang de etter hvert utmattede spillerne til å tyne egen kropp for krefter.

Selv om Halep var toppseedet i turneringen og er nummer én i verden, hadde Wozniacki på papiret et overtak foran lørdagens finale. Den danske jenta hadde vunnet de to spillernes tre siste innbyrdes møter.

Lørdag forsterket hun statistikken og kunne felle glade seierstårer.

– Jeg har drømt om dette øyeblikket i så mange år. Nå står jeg her. Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg skjelver. Jeg gråter aldri, men dette er et veldig følelsesladet øyeblikk, sa Wozniacki i sin takketale.

Pangstart for Wozniacki

Åpningssettet i Melbourne ble av det underholdende slaget. Wozniacki kom voldsomt ut av startblokkene og la press på Halep. Det resulterte i et tidlig servebrudd og 2-0-ledelse, som siden ble til 5-2.

Så våknet den rumenske verdenseneren for alvor og gjorde det som lenge lignet et voldsomt comeback. Halep tok de tre neste gamene, før spillerne holdt egen serve hver sin gang. Dermed måtte det tiebreak til for å avgjøre settet. Der var Wozniacki igjen best etter flere strålende ballvekslinger.

Den danske jenta vant 7-2 etter å ha utnyttet sin aller første settball.

Publikum i Rod Laver-arenaen i Melbourne visste å sette pris på den strålende tennisen finalistene vartet opp med og svarte med voldsom applaus etter nærmest hver eneste ball i åpningssettet.

Målte blodtrykket

Andre sett åpnet med flere lange ballvekslinger. Spillerne holdt hvert sitt servegame innledningsvis, før Wozniacki igjen la trykk på Halep.

I game nummer tre, som ble ekstremt langt, spilte den danske jenta seg fram til ikke mindre enn fire breakballer. Halep reddet samtlige, og hadde selv et knippe sjanser til å ta gamet, inntil hun til slutt kjempet det i land.

I mer enn 30 graders varme så Halep mest preget ut av anstrengelsene. På stillingen 3-2 i andre sett ba den rumenske jenta om legetilsyn. 26-åringen, som så tydelig sliten ut, fikk blant annet målt blodtrykket.

26-åringen bet likevel tennene sammen og brøt Wozniackis serve til 5-3-ledelse. Det påfølgende forsøket på å serve hjem settet så ut til å mislykkes da Wozniacki hadde to breakballer, men Halep kriget i land settet med en voldsom kraftanstrengelse.

Best statistikk

I tredje sett gjorde Wozniacki akkurat som i det første. Etter å ha holdt egen serve innledningsvis, brøt hun Halep i det andre. Deretter ventet et nytt maratongame, der Halep til slutt slo tilbake på den sjette breakballen.

Så byttet spillerne på å bryte hverandres serve, inntil Wozniacki servet hjem en 5-4-ledelse. I Haleps påfølgende servegame sikret Wozniackis seg matchball etter en utrolig ballveksling, før den rumenske jenta slo i nettkanten da kampen skulle avgjøres. Dermed kunne en gråtende Wozniacki ta imot publikums hyllest.

Halep hadde i likhet med Wozniacki til gode å vinne en Grand Slam-tittel foran lørdagens finale. To finaletap i Roland-Garros var det nærmeste hun hadde kommet.

Wozniacki tar på sin side med seg karrierens Grand Slam-trofé hjem. 27-åringen hadde tapt to finaler i US Open før lørdagens seier.

Med seieren er den danske jenta også ny verdensener.

På herresiden kunne Oliver Marach (Østerrike) og Mate Pavic (Kroatia) juble for seieren i doublefinalen.

Duoen slo den colombianske duoen Juan Sebastian Cabal/Robert Farah 6-4, 6-4 (NTB)