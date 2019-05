Seieren satt langt inne for KFUM borte mot Nordstrand i cupens første runde. «Kåffa» fra 1. divisjon var selvsagt store favoritter mot Nordstrand fra nivå fire, men fikk det tøft. Og det så ut til å gå til ekstraomganger da Emmanuel Troudart steg til væres på et hjørnespark fire minutter på overtid, og stanget «Kåffa» videre i cupen.

Vi tok oss en prat med brødrene Thomas Holm og Daniel Fredheim Holm like etter kampen. Da var storebror, og Nordstrand-trener Thomas svært misfornøyd.

– Jeg er forbanna, sier en frustrert Thomas Holm.

– Hva er du forbanna på?

– At vi ikke vinner. Vi har en kjempesjanse like før slutt. Setter vi den så er vi videre, svarte storebror Holm.

Assistenttrener i KFUM, og Thomas’ lillebror Daniel Fredheim Holm innrømmer at det hadde blitt tøft om Petter Strandhem Nyhus hadde klart å lirke ballen forbi Simon Edmund Thomas i KFUM-buret like før slutt.

– Hvis dem setter den like før slutt der så blir det tøft for oss å komme tilbake tror jeg, men han skyter jo ti meter utafor da, sier Fredheim Holm før storebror skyter inn:

– Vi hadde en like før der også da.

Få sjanser

Og det er ingen tvil om saken. Nordstrand kunne fort sendt KFUM ut av cupen. Til tross for at det var KFUM som var det førende laget, og som skapte flest sjanser. Men det var likevel sparsomt med feite muligheter på Nordstrand.

– Selvfølgelig har dem ball- og banespillet, det visste vi før matchen også. Men jeg snakker om sjansene. Vi er to ganger aleine, da syns jeg vi kan føle oss snytt, sier en irritert Thomas Holm videre.

– Jeg kjenner jo spilleren, og vet han har en fin fot. Der hadde vi muligheten vår, legger han til.

Ikke viktigst å slå broren

Daniel Fredheim Holm var skuffet over andreomgangen KFUM leverte, men han synes det var moro å møte broren, og vinne. Men det var langt fra det viktigste.

– Det var moro med nesten 1000 tilskuere på tribunen, og det var moro å møtes. Men det handler ikke om å slå han. Det handler om å gå videre i cupen, og da må man gjennom slike kamper som det her, sier Daniel Fredheim Holm.

Det er også KFUMs hovedtrener, Jørgen Isnes, syn på kampen også.

– Dette er cupen. Om vi skal til femte runde eller fjerde runde så er det ingen som ser hvor mye vi vant akkurat mot Nordstrand. Det handler om å ta seg videre, det gjorde vi, sa han enkelt og greit etter kampen.

Kunne tatt ledelsen

Og selv om Thomas Holm følte seg snytt mot tampen av kampen var det likevel lite å si på at seieren var fortjent, selv om avgjørelsen kom på verst tenkelige vis for Nordstrand.

Tidlig i første omgang kunne Yannis Moula gitt KFUM en tidlig ledelse, som hadde forandra hele kampen, men vingen blåste ballen over fra god posisjon inne i 16-meteren.

Etter et kvarter var Fredrik Levorstad enda nærmere etter et hjørnespark, men forsøket ble reddet på streken av Mikkel Breen Frilseth.

Gode defensivt

Nordstrand forsvarte seg imidlertid godt, og var samtidig gode til å finne hverandre etter gjenvinningene, og klarte å spise minutter med ballen hver eneste gang de fikk tak i den. Offensivt hadde de imidlertid lite å vise til de første 45.

Ti minutter etter hvilen kom Basit Agouda til en avslutning fra skrå vinkel, men returen fra NIF-keeper Pål Dokken havnet rett i beina på Tore Sørås, men avslutningen hans ble stoppet av Mikkel Storeskar.

KFUM spilte og spilte, men slet med å skape flere veldig store målsjanser mot et hardtkjempene, og godt Nordstrand-lag. På frispark er «Kåffa» og Robin Rasch farlige, men midtbanespilleren traff kun tverrliggeren.

Nordstrand nærmet seg

Mot slutten av kampen nærmet Nordstrand seg KFUMs mål meter for meter, for hvert angrep. Og et kvarter før slutt fikk Christian Njøten en god mulighet, før kjempesjansen til Petter Nyhus som sannsynligvis ville sendt Nordstrand videre. Jørgen Isnes skrøt av reservekeeper Simon Edmund Thomas etter kampen.

– Simon er voksen og proff i tilnærminga. Vært kald hele kampen og så redder han oss på slutten, sier Isnes.

Frustrert, men fornøyd

Med andre ord var det god grunn til å ha sympati med Nordstrand, og forståelse for Thomas Holms irritasjon.

– Jeg blir grinete når vi får den der med to minutter igjen av kampen. Det er klart. Vi henger i tøylene, men samtidig får vi noen overgangsmuligheter her, sier Thomas Holm, som tross alt var fornøyd med en del av det som skjedde på kunstgressmatta på Nordstrand.

– Jeg er fornøyd med ramma, med publikum, og gutta. Men så er det lov å føle oss skuffa nå, for vi er to nivåer under, og er så nære, påpeker Holm, som til slutt også innrømmet at det var «greit at Kåffa vant».

Daniel var spesielt kritisk til måten KFUM framstod på i andre omgang.

– Vi har for dårlig balltempo, vi skaper ikke en eneste sjanse utenom det målet så og si. I andreomgang var vi ikke gode nok, konkluderer han.

Viktig å slippe ekstraomganger

Hovedtrener Isnes synes også det ble en strabasiøs ferd, men var ikke overraska over at Nordstrand bød på såpass tøff motstand.

– Nordstrand er et godt 3. divisjonslag, og de var vonde å bryte ned. Det gjelder å være «clean» bakover, og tålmodige framover, så kommer målet etter hvert. Men det kom veldig seint da, ler Isnes.

– Viktig å slippe ekstraomganger?

– Ja, ekstraomganger kunne vært ille for oss. Men i dag var Nordstrand veldig nære. Også er jeg selvfølgelig veldig glad for at det ikke ble det. Jeg er veldig fornøyd med at vi går videre. That's it, sier han.

– Denne matchen bruker jeg ikke noe energi på nå. Sånn er det i mai. Du må bare koble av. Vi tar med oss attituden og mentaliteten. Så får folk si at det var ikke så bra. Men cupen er sånn at du skal ta deg videre. Det er det det dreier seg om, avslutter han.