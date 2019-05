Det var vinn eller forsvinn for Dallas Stars da de møtte St. Louis Blues i den sjuende kampen i kvartfinaleserien på borteis tirsdag.

Med stillingen 1-1 i de ordinære spilleminuttene, gikk kampen til forlengning. Etter to perioder med overtid, ble kampen avgjort med en scoring fra hjemmelaget.

– Det er tungt, det her. Men vi var ikke gode nok i dag. Vi kjempet bra og spilte bra defensivt, men vi var ikke bra nok. Jævla surt, sa Mats Zuccarello til VG i garderoben kort tid etter at dramaet var over.

Zucca med scoring

I tirsdagens kamp var det hjemmelaget Blues' som puttet første mål, signert Vince Dunn etter 13 minutter. Ledelsen til Blues varte ikke lenge, for om lag to minutter senere traff pucken dommeren og havnet hos Mats Zuccarello, som utlignet til 1-1, skriver VG.

Etter første pauseprat ble ingen sjanser omgjort til mål. Alt var dermed opp til de neste 20 minuttene i tredje periode, men heller ikke da ble noen nettkjenninger og kampen gikk til overtid. Overtidsdramaet var dermed et faktum.

I første overtidsperiode ble det heller ikke mål. Til Dallas' skuffelse kom det til slutt i den andre perioden, da Pat Maroon satte den avgjørende scoringen og sendte Blues til semifinaleserien i NHL. Dermed vant Blues 4-3 sammenlagt.

Zuccarello fikk drøye 23 minutter på isen i løpet av den over 80 minutter lange kampen. Etter kampen sier han følgende om stemningen i garderoben etter tapet:

– Taper man den sjuende kampen i den andre overtidsperioden er den selvfølgelig jævlig dårlig, sier han til VG.

Uklart hvem de møter

Heller ikke forrige gang Stars og Blues møttes i kamp nummer sju i kvartfinaleserien i 2016, ble det seier til Dallas. Den gang tapte Dallas 1-6 på hjemmeis.

I semifinalen, hvor det også spilles best av sju kamper, møter vinnerlaget enten Colorado Avalanches eller San Jose Sharks. De nevnte lagene spiller sin siste og avgjørende kamp natt til torsdag norsk tid.