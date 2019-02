Det er et tall verken Vålerengas daglige leder Erik Espeseth eller økonomiansvarlig Per Christian Wolden ønsker å kommentere overfor avisen, men sistenevnte bekrefter at publikumsinntektene er lavere enn ventet.

Vålerenga har en stadionkapasitet på 16.555 tilskuere. I fjor hadde klubben et snitt på 9180 publikummere.

Både Dagbladet og TV 2 meldte fredag kveld at VIF jobber med å kutte kostnader. Freddy dos Santos, en legende i Vålerenga, er blant dem som må gå ned i stillingsprosent. Han er i dag ansatt som innholdsprodusent.

– Jeg og Erik Espeseth er enige om at jeg nedskalerer min prosentvise stilling i Vålerenga, sier dos Santos til TV 2.

Espeseth understreker at dette skjer etter et ønske fra dos Santos. VIF-sjefen vil ikke uttale seg om den økonomiske situasjonen i klubben.

– Regnskapet for 2018 vil ikke være klart før ultimo februar, og det vil vedtas på årsmøte medio mars. Før den tid verken ønsker vi eller kan vi gå ut med noen tall, sier Espeseth til TV 2.

Vålerenga ble sist sesong nummer seks i Eliteserien.

