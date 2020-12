Da skiller det ett poeng mellom Vålerenga og Rosenborg før siste runde

Bronsekampen i Eliteserien lever videre til siste runde etter at Rosenborg slo Molde 3-1 søndag. RBK-profilen Per Ciljan Skjelbred markerte seg i rivalderbyet.

Dermed er laget bare ett poeng bak Vålerenga før siste runde, som ikke spilles før tirsdag 22. desember.

- Vi har halvannen uke på å trene godt å lade batteriene. Vi er ubeseiret på Intility, så dette skal vi ta, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo etter 2-2 mot Viking torsdag. Vålerenga hadde spillefri søndag.

Kristiansund kunne også vært med i kampen om bronsen, men er ute av dansen etter at de bare fikk ett poeng i 2-2 kampen mot Stabæk på Nadderud.

Odd har hele tre kamper igjen å spille og kan i teorien lande på samme poengsum som VIF har nå. Men for å gå forbi må de vinne alle sine gjenstående kamper klart, samtidig som VIF må tape stort for Start på Intility. Også Rosenborg må tape sin siste kamp for at Odd skal passere.

Odd misbrukte antagelig sin mulighet ved bare å spille 1-1 mot Sandefjord søndag.

Bedring av RBK

Molde hadde lite å spille for annet enn æren etter å ha sikret seriesølv bak suverene Bodø/Glimt. Rosenborg måtte vinne. Trønderne så fortapte ut med fire tap på rad før en heldig 1-0-seier over Mjøndalen sist.

Tidligere Tyskland-proff Skjelbred er blant dem som er blitt kritisert for svakt spill.

Skjelbred ga svar på tiltale med en god kamp søndag og var involvert både da Dino Islamovic ga RBK 1-0 og da Tore Reginiussen la på til 2-1 i andre omgang etter at Ohi Omoijuanfo hadde utlignet for Molde.

Ohi skrøt av RBK-spissen

Islamovic la på til 3-1 på straffespark etter 83 minutter. Sammen med Skjelbred, som spilte sin beste kamp siden returen til norsk fotball, var Islamovic forskjellen på lagene.

– Han var solid i dag, en klassespiss som er god og sterk og vinner kampen for dem, sa Molde-spiss Omoijuanfo til Dplay.

– Takk for det. Jeg synes hele laget gjør en bra kamp, det er mange som viser seg fram. Molde mot Rosenborg er toppkampen i Norge, og vi viser at vi er best i Norge, selv om vi er på fjerdeplass nå, svarte Islamovic.

Molde var tvunget til å gjøre seks endringer fra laget som sikret avansement i europaligaen mot Rapid Wien.

Seieren gjør at Rosenborg er på 51 poeng etter 29 runder, og på fjerdeplass poenget bak Vålerenga. I siste runde møter Rosenborg Sandefjord borte, mens Vålerenga tar imot nedrykkstruede Start.

Kristiansund og Odd er de eneste lagene som i teorien har mulighet til å frata Rosenborg 4.-plassen. Den plassen er også attraktiv i år ettersom den gir mulighet for Europa-spill neste år ettersom det ikke kåres noen norsk mester for menn.

Eliteserien menn søndag, 27. runde:

Rosenborg – Molde 3-1 (1-1)

Lerkendal stadion: 600 tilskuere.

Mål: 1-0 Dino Islamovic (8), 1-1 Ohi Omoijuanfo (20), 2-1 Tore Reginiussen (49), 3-1 Islamovic (str. 83).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Kristoffer Zachariassen, Pa Konate, Tore Reginiussen, Rosenborg, Sheriff Sinyan, Etzaz Hussain, Molde.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Pa Konate – Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred, Kristoffer Zachariassen – Carlo Holse (Edvard Tagseth fra 72.), Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceide.

Molde (4-2-3-1): Alex Craninx – Henry Wingo (Mattias Moström fra 77.), Martin Ellingsen, Sheriff Sinyan, Birk Risa – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Mathis Bolly (Leke James fra 62.), Magnus Wolff Eikrem (Marcus Holmgren Pedersen fra 77.), Erling Knudtzon (Ola Brynhildsen fra 77.) – Ohi Omoijuanfo.

Sandefjord – Odd 1-1 (0-0)

Sandefjord stadion: 600 tilskuere.

Mål: 0-1 Mushaga Bakenga (54), 1-1 Marc Vales (84).

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden.

Gult kort: Emil Palsson, Sandefjord, Mushaga Bakenga, Odin Bjørtuft, Odd.

Sandefjord (4-2-3-1): Jacob Storevik – Brice Wembangomo (Vidar Ari Jonsson fra 59.), Lars Grorud, Martin Kreuzriegler, Anton Kralj – Emil Palsson (Lars Markmanrud fra 59.), Marc Vales – Erik Brenden (Rufo fra 46.), Kristoffer Normann Hansen (Sander Moen Foss fra 78.), Deyver Vega – Sivert Gussiås (George Gibson fra 88.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Steffen Hagen, Odin Bjørtuft, John Kitolano (Kachi fra 83.) – Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa (Tobias Lauritsen fra 80.), Vebjørn Hoff – Vladimir Rodić, Robin Simovic, Mushaga Bakenga (Elbasan Rashani fra 63.).

Stabæk – Kristiansund 2-2 (0-0)

Nadderud stadion: 200 tilskuere.

Mål: 1-0 Oliver Edvardsen (55), 2-0 Jørgen Olsen Øveraas (65), 2-1 Faris Pemi (80), 2-2 Christophe Psyché (84).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Emil Bohinen, Marcus Antonsson, Gustav Valsvik, Stabæk, Sondre Sørli, Bent Sørmo, Kristiansund.

Stabæk (4-3-3): Marcus Sandberg – Jørgen Olsen Øveraas, Nicolas Pignatel Jenssen, Gustav Valsvik, Mats Solheim – Sammy Skytte, Emil Bohinen, Kaloyan Kostadinov – Kornelius Normann Hansen, Marcus Antonsson (Darren Maatsen fra 80.), Oliver Edvardsen.

Kristiansund (4-2-3-1): Sean McDermott – Bent Sørmo (Amin Askar fra 71.), Dan Peter Ulvestad, Ivar Furu (Christophe Psyché fra 71.), Christoffer Aasbak – Amidou Diop, Andreas Hopmark (Pål Erik Ulvestad fra 71.) – Sondre Sørli, Olaus Skarsem, Amahl Pellegrino – Flamur Kastrati (Faris Pemi fra 71.).