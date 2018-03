Da seieren endelig kom var datteren fornøyd

Sport

Av Stian Grythaugen

HOLMENKOLLEN: Henrik L’Abée-Lund får ofte spørsmål fra datteren Linnea (6) om hvorfor han ikke vinner skirenn. Torsdag gjorde han nettopp det – for første gang i karrieren.

31-åringens første verdenscupseier kom etter godt over 100 forsøk. På sprinten i Holmenkollen, i landslagsløperens hjemby, henviste han skiskyttersportens store forgrunnsfigurer Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade til plass nummer to og tre på seierspallen.

Etter målgang gikk tankene til samboeren Kjersti og barna Linnea (6) og Madeleine (2).

– Hun eldste spør etter hvert skirenn «hvorfor vinner du ikke, pappa?». Da svarer jeg at jeg ikke er god nok. Hun har ofte lurt på hvorfor jeg bare vinner renn når det er stafett, smiler L’Abée-Lund til NTB.

Da han møtte pressen etter sprinttriumfen hadde han ikke rukket å snakke med sine tre viktigste støttespillere, men torsdag kveld kunne han trygt forvisse eldstedatteren om at pappa endelig var god nok til å stå øverst på pallen også individuelt.

Lite hjemme

Før torsdagens seier hadde ikke L’Abée-Lund vært på pallen på mer enn fire år. 18. januar 2014 ble han nummer tre på jaktstarten i italienske Antholz. Sesongen før ble han i tillegg nummer tre på sprinten under prøve-OL i Sotsji.

Flere pallplasseringer hadde ikke Oslo-gutten på merittlista – før han torsdag opplevde karrierens aller største dag. Overfor NTB innrømmer veteranen at det har vært tunge stunder der han har stilt spørsmål ved sin egen satsing.

– Jeg har kanskje ikke vurdert å gi opp for alvor, men i tunge perioder er man inne på tanken at idrett ikke er det morsomste. Særlig når man har to små hjemme, lurer man på om det er verdt å reise så mye og være så mye borte, sier L’Abée-Lund.

– Jeg har to barn og har lyst til å være sammen med dem også. De vokser opp og skjønner stadig mer av hva som skjer. Det er ikke like lett å reise bestandig, tilføyer han.

– Hvor mye har du vært hjemme i vinter?

– Ikke mye. Jeg har ikke våget å regne på det. Jeg var tre uker på tur etter jul og deretter en liten uke hjemme før OL. Så var jeg tre uker i Sør-Korea, og så en liten uke hjemme før rennene i Finland (Kontiolahti).

Fortsetter til 2020

Etter et familieråd på hjemmebane har L’Abée-Lund konkludert med at han satser i ytterligere to år. Det vil si fram mot VM i Antholz i 2020. Han har tidligere vist at han leverer svært godt i den italienske høyden. Det gjorde at nettopp det mesterskapet fristet litt ekstra.

At satsingen fortsetter får L’Abée-Lunds samboer mye av æren for.

– Hun har pushet på og vil at jeg skal fortsette, og da har det egentlig vært opptil meg å finne motivasjon. Det føler jeg at jeg har, og da er det bare å ta to år til, sier Kollen-vinneren.

31-åringen fikk oppfylt en guttedrøm på hjemmebane torsdag og kalte seieren uvirkelig og fantastisk.

– Jeg har holdt på lenge og føler jeg har lagt ned et solid stykke arbeid over veldig lang tid. Det er godt å føle at jeg får betalt for tålmodigheten, sier L’Abée-Lund.

Med seieren fulgte det også en premiesjekk på 12.000 euro, tilsvarende rundt 100.000 kroner. Dem har det ikke vært for mange av opp gjennom karrieren.

– Den kommer godt med. Man blir ikke rik av dette. Det er vanskelig med sponsorer og slike ting, men vi får litt fra forbundet.

Lørdag går L’Abée-Lund først ut på jaktstarten i Holmenkollen. Da kan det bli mer å juble for. (NTB)