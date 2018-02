Cupfinalehelten forlater Lillestrøm

Sport

Av Geir Andreassen

34-åringen ble den store helten da LSK sikret seg cupgullet i fjor høst da klubben slo Sarpsborg 08 i finaen på Ullevaal.

Han sier at det var en misforståelse da det ble tolket som han ønsket seg vekk fra klubben i fjor høst.

Han var ikke med da LSK startet sesongforberedelsene tidlig i januar. Han var derimot i England og trente med Premier League-klubben Crystal Palace.

Etter LSKs første trening 3. januar uttalte LSK-trener Arne Erlandsen at Origi ønsket å forlate klubben og at han hadde spilt sin siste kamp i LSK-drakten. Nå avviser 34-åringen dette.

– Jeg ønsket aldri å forlate LSK. Jeg skjønner at Arne kan ha misforstått det jeg mente. Vi har snakket ut om dette og er gode venner. Noen kontakter ga meg muligheten til å trene med Crystal Palace. Jeg spurte om lov til dette, klubben sa ja. Litt senere fikk jeg sjansen til å være med til og med fredag 5. januar, to dager etter at LSK startet sine treninger. Det fikk jeg også lov til, sier Origi.

LSK har sikret seg Matvei Igonen som ny keeper. Origi vet ennå ikke hvor han vil havne. (NTB)