Jeg tror en av de tingene som gjør det lettest å leve med Vålerenga i med- og motgang handler om at det alltid er et lag som vinner noe. Om det er fotball, hockey, innebandy, ski, håndball eller basket, så er det alltid noen som vant et eller annet forrige helg.

Men de siste årene har det vært magert med cuppokaler til Vålerenga. Fotballgutta vant for elleve år siden og vi må helt tilbake til 2012 for å finne siste NM-gull til bøttegrossistene i Vålerenga Hockey, om vi da ikke regner med damelaget.

Denne helgen blir det et annet damelag som skal rette opp statistikken.

I morgen, lørdag kl. 16.00 i Telenor Arena, spiller Vålerenga Fotball Damer NM-finale mot LSK Kvinner, også kjent som Setskog/Høland. Den andre finalen på tre sesonger. Og denne skal vi vinne.

Det blir ikke lett. Det er de to desidert beste lagene i norsk damefotball som møtes. Franchise-laget som leaser logo fra de gule og svarte fra stasjonsbygda har vunnet Toppserien de siste seks sesongene, og vunnet de fire cupfinalene de har spilt i samme periode.

Men deres femte finale er en helt åpen kamp. Ballen er rund og finaler er finaler. Flere passende floskler kan puttes inn her. Det viktigste jeg vil fokusere på er at våre damer har virkelig fått fart på kula utover sesongen. Vi har bare blitt bedre og bedre.

I forrige helgs siste serierunde sikret vi klubbens første sølvmedalje på damesiden og Champions League-kvalifisering. Dermed møter vi finalen med stor selvsikkerhet.

Formtopp og stor selvtillit. Denne finalen er vår.

Finalehelga er ikke bare damene. I dag, fredag, spiller gutter 16 og jenter 19 hver sin finale, kl. 16 og kl. 19.30 i Telenor Arena. Finfin oppvarming før morgendagens kamp.

Og når vi snakker om kvinner som fortjener respekt: På søndag kommer Molde på besøk til Valle. Visstnok vant de nettopp serien og de få som faktisk synes det er stas har foreslått at Vålerenga bør stå æresvakt før kampen. Vi burde heller vurdere gjenåpning av Galgeberg. Molde FK som helhet er så langt unna noe som kan minne om ærefull opptreden.

Voldtektssakene og håndteringen av disse, videre horribel håndtering og sensurering av bortesupportere inklusive nakenvisitering i telt, samt forsøk på sensur av hjemmefans når de selv er på tur. Til slutt har Tornekrattet, Moldes supportere, som lenge har blitt kritisert av andre norske supportere for ikke å være kritiske nok til egen klubb, nylig gått ut med en pressemelding der de, hvis vi legger godviljen til, kanskje synes at klubben kunne kommunisert litt bedre.

Jeg forstår at det er vanskelig å være kritisk til egen klubb når klubben gir deg et seriemesterskap, men det betyr ikke at det er greit å la være. Supportere får ofte rollen med å ivareta sjela i en klubb. Akkurat nå ser det ut som Tornekrattet driter i alt så lenge det blir gull av det. Det ser ekstra galt ut når resten av norske fotballsupportere ser mer samlet ut mot dem enn noensinne. Men så er det kanskje ingen sjel der.

Men på vårt stadion skal dere få slippe nakenvisitering, og ønsker dere å ta med banner inn der dere kritiserer noen av våre for noe forferdelig så står dere fritt til å gjøre det. Ligg bare unna ting som rasisme og homohat.

Fordi Vålerenga Fotball faktisk viser at de står på supporternes side, og kritikken mot klubben handler hovedsakelig om dårlige prestasjoner og dårlig business. Ingen store etiske og moralske valg, heldigvis.

Men først er det finaletid. To i dag og en i morgen. Nå kliner vi til og tar pokalene hjem.

