Det bekrefter La Liga-klubben på sin nettside.

Costa ba Atlético om å bli fristilt som følge av «personlige årsaker». Tirsdag ble ønsket hans innfridd.

Den spansk-brasilianske stjernespissen kom til klubben for første gang som 17-åring i 2006. Fordelt over to perioder fikk han 215 kamper for det spanske hovedstadslaget. Spissen har vunnet ett ligatrofé, Copa del Rey og europaligaen med Atlético Madrid.

Til sammen scoret han 83 mål og leverte 36 målgivende pasninger for klubben.

Atlético takker Costa for sitt engasjement og ønsker ham lykke til videre.

32-åringen har slitt med skader siden han kom tilbake til Madrid fra Chelsea i 2018. Denne sesongen noterte den kontroversielle spissen seg for to mål på sju kamper. Costa forlater et lag som ligger godt an til å vinne La Liga.

Les også: PSG bekrefter Tuchel-sparkingen