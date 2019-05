Det opplyser Inter på sin hjemmeside. Luciano Spalletti fikk sparken torsdag, og det ble tidlig klart at Conte var favoritt til å bli hans erstatter.

– Dette innleder et nytt kapittel i livet mitt. Jeg kan ikke vente med å komme i gang. Jeg valgte Inter på grunn av hva slags klubb dette er, planene den har og ambisjonene, sier Conte.

49 år gamle Conte var sist manager for engelske Chelsea, der han fikk sparken etter to sesonger. Tidligere har han blant andre vært trener for Juventus og det italienske landslaget.

– Jeg er sikker på at Antonio Conte er en av de beste trenerne på markedet, sier Inter-president Steven Zhang i en pressemelding.

– Jeg er også overbevist om at han vil hjelpe oss til å nå våre mål og oppfylle vår misjon – som alltid vil være den samme, å gjøre denne klubben til en av verdens beste, sier han.

Inter avsluttet denne sesongen med å bli nummer fire i Serie A. Klubben er dermed sikret en plass i neste sesongs mesterliga.

Det er ikke opplyst hvor lang kontrakt Antonio Conte har fått, men flere italienske medier har meldt om at det er snakk om en treårsavtale.

Den tidligere Chelsea-manageren har også vært satt i forbindelse med den ledige trenerjobben i Juventus den siste tiden.