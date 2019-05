Det har gått i kraftig utforbakke for Coleman etter at han hadde rimelig bra suksess med Wales' landslag. Han ga seg der for halvannet år siden.

Etter det fikk han sparken i Sunderland da at laget rykket ned til nivå tre i England.

Coleman har trent Hebei siden i fjor sommer. Denne sesongen har vært tung, og laget ligger nest sist på tabellen. Sist helg var det flere bannere på tribunen som sendte klare signaler om hva fansen mener om briten.

– Coleman, din mamma venter deg hjem til middag.

– Hallo, Mr. Coleman, vær så snill og reis hjem. Du er sparket!