Coe om OL-diskusjonen: – Alt kan skje

Den britiske løperlegenden er president i Det internasjonale friidrettsforbundet. Han ser det ikke som utelukket at OL innledes som planlagt 24. juli til tross for viruspandemien.

En rekke OL-kvalifiseringer er riktignok utsatt den siste tiden, hvilket allerede skaper mye hodebry for Den internasjonale olympiske komité (IOC). Likevel har president Thomas Bach stått fast på at det er for tidlig å avlyse lekene.

Den linjen følger også Sebastian Coe.

– La oss ikke ta en forhastet beslutning når det fortsatt gjenstår fire måneder. Må vi gjøre noe med den datoen, må vi det. Det er fullt mulig. Alt er mulig, sier friidrettstoppen til BBC-programmet Today Programme.

Coe var selv sjef for arrangørkomiteen da London arrangerte sommer-OL i 2012.

– Situasjonen endrer seg på timen, men dette (OL) er ikke noe som må tas stilling til i dette øyeblikk. Vi forsøker å håndtere situasjonen ut fra den informasjonen vi har, men det foreligger ikke så mye informasjon, sier Coe.

Han understreker samtidig at det ikke er noen i IOC-systemet som i øyeblikket mener at OL skal gjennomføres for enhver pris.

Ledelsen i IOC holdt tidligere denne uken krisemøter i forbindelse med situasjonen rundt Tokyo-lekene.

Konfrontert med muligheten for å flytte OL til 2021, svarer Coe:

– Det kan synes som en enkel ting å gjøre på overflaten, men friidretten har sitt VM i den perioden og EM i fotball er flyttet et år. Idrettskalenderen er komplisert, og det er ikke lett å flytte noe fra et år til et annet.

Han utelukker samtidig ingen av scenarioene som nå skisseres. Flere utøvere har den siste tiden tatt til orde for at det ikke vil være klokt å avvikle OL som planlagt med start i slutten av juli.